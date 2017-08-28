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نوه بالمشاريع السياحية النوعية في سكيكدة

مرموري يشدد على مشاركة الخواص في الدفع بقطاع السياحة

  28 أوت 2017 - 18:53   قرئ 19 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
مرموري يشدد على مشاركة الخواص في الدفع بقطاع السياحة

شدد حسان مرموري وزير السياحة والصناعات التقليدية على ضرورة البحث عن مصادر التمويل الذاتي، من خلال الاستثمار الخاص، من أجل بعث الاستثمارات السياحية واعتماد مشاريع جديدة في سياسة الهدف منها دفع عجلة السياحة إلى الأمام، باعتبار أن الأخيرة تدخل في صلب مخطط الحكومة الرامي إلى تنويع مصادر الدخل الوطني.

اعتبر حسان مرموري ولاية سكيكدة قطبا سياحيا بامتياز، من خلال توفرها على شريط ساحلي بطول 146 كلم و701 بالمائة من الغطاء الغابي، وكذا عديد المرافق الحموية، بدليل استقبالها نحو 8 ملايين مصطاف قبل نهاية موسم الاصطياف، خلال زيارة العمل والتفقد التي قادته لزيارة مختلف المشاريع المتعلقة بقطاعه لاسيما المشاريع الفندقية، حيث ثمّن المعني نوعية المشاريع السياحية بالولاية، والتي قال عنها إنها أنجزت وفق المعايير الدولية، الأمر الذي يبعث -حسبه- السياحة، ليس على المستوى المحلي فحسب بل الوطني كذلك، ناهيك عن الحظيرة الفندقية التي تضم 2320 سرير بمجموع 26 فندقا، مع اعتماد قرابة 42 فندقا جديدا، تم الانطلاق في تشييد 22 منها، مما يعزز الحظيرة الفندقية للولاية بـ 2830 سرير، في قفزة نوعية من خلال زيادة قدرها 100 بالمائة قبل نهاية السنة الجارية، تُضاف إلى كل ذلك -حسب مرموري- 11 منطقة توسع سياحي، تمت المصادقة على مخطط عمل 4 منها، في حين يتم العمل على تسوية وضع البقية في القريب العاجل بالشراكة بين القطاعين العام والخاص. وكان وزير السياحة والصناعات التقليدية قد اطلع على واقع القطاع في الولاية، من خلال جملة من المشاريع، أهمها القرية السياحية روسيكا بارك ببلدية فلفلة الممتدة على مساحة 13 هكتارا بالشراكة مع المملكة العربية السعودية، وهي القرية التي تتوفر فيها كافة الحظائر الفندقية بمختلف الأنماط، حديقة تسلية، حديقة مائية وحتى مراكز تجارية، حيث تعد هذه القرية الأكبر على المستوى الوطني، بالإضافة إلى القرية السياحية المتربعة على مساحة 4 هكتارات بذات المنطقة التي وضع حجر أساسها، وكذا الإقامة الفندقية بمنطقة العربي بن مهيدي ببلدية سكيكدة، وملحق فندق المنظر الجميل الذي رصد له 97 مليار سنتيم وغيرها من المرافق السياحية التي في طور الإنجاز.

 غالية.ن

 

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