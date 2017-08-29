إستقرار أسعار النفط عند 52 دولار

استقرت أسعار النفط العالمية، عند مستوياتها رغم تراجعها الطفيف، حيث سجل متوسط سعر خام القياس العالمى برنت 52.34 دولارا للبرميل، فيما سجل الخام الأمريكى غرب تكساس الوسيط خلال تعاملات اليوم 47.50 دولارا للبرميل

ويأتى تراجع أسعار النفط بعدما ضرب إعصار هارفي، ساحل خليج المكسيك في الولايات المتحدة مطلع الأسبوع، مما أدى إلى توقف العمل في هيوستون ومينائها، كما تعطّل عدد من المصافى وجزء من الإنتاج الخام، فيما تراجعت عقود برنت أيضا، متخلية عن مكاسبها الناجمة عن إغلاق خطوط أنابيب في ليبيا مطلع الأسبوع