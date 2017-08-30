صعقة كهربائية تقتل رجلي أمن سعوديين في مشعر عرفات

لقي رجلا أمن تابعان لجهاز المنشآت السعودي، عصر اليوم الأربعاء، مصرعهما بعد تعرضهما لصعق كهربائي بأحد المخيمات بمشعر عرفات.

وأوضحت صحيفة "سبق" السعودية، نقلا عن مصادر مطّلعة، أن أحد رجال الأمن، وبعد استخدامه إحدى دورات المياه، أمسك بإحدى اللوحات الحديدية فصعقه تيار كهربائيّ، وعند محاولة أحد زملائه إنقاذه تعرض الأخير للصعق، ما تسبب في وفاتهما معا على الفور.

وبيّنت المصادر أن رجلي الأمن كانا يعملان بالمنطقة الشرقية ومكلفين بمساندة أعمال المرور بمشعر عرفة.

وذكرت "سبق" أن الجهات الأمنية والإسعافية باشرت التحقيق في الحادث لمعرفة الملابسات التي أدت لذلك.