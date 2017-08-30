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1900 تاجر بـ 10 ولايات بالجنوب معنيون بالمناوبة

  30 أوت 2017 - 20:11   قرئ 38 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
1900 تاجر بـ 10 ولايات بالجنوب معنيون بالمناوبة

 رصدت مصالح مديرية التجارة بـ 10 ولايات بالجنوب 1900 تاجر للمناوبة أيام عيد الأضحى، بغية توفير كل مستلزمات المواطنين، حيث حذرت مصالح المديريات ذاتها من مغبة تخلف التجار عن العمل في أيام العيد، مؤكدة على تطبيق عقوبات صارمة في حق التجار المتخلفين عن العمل.

أمرت مصالح مديرية التجارة 

بـ 10 ولايات جنوبية على غرار ورقلة، غرداية، تمنراست، أدرار، بشار، تيندوف، الوادي وبسكرة، 1900 تاجر بالمناوبة أيام العيد، بغية تحقيق مستلزمات المواطنين الذين يجدون صعوبة في شراء معظم المستلزمات الضرورية التي يكثر عليها الطلب يومي العيد، من جهتها حذرت مصالح المديرية ذاتها التجار من مغبة عدم الالتزام بتعليمات الوزارة الوصية القاضية بضرورة العمل يومي العيد، مشيرة إلى أنه سوف تتخذ إجراءات ردعية ضد التجار المخالفين لتعليمة الوزارة والتي منها فرض غرامات مالية في حقهم. من جهتهم طالب المواطنون مصالح مديرية التجارة بضرورة التدخل للتقليل من ظاهرة تخلف التجار عن العمل يومي عيد الأضحى التي باتت تكرر في كل مناسبة ضاربين تعليمات الوزارة الوصية عرض الحائط، من خلال إلزام أعوان المراقبة بالوقوف على عدد من المحلات لكشف تلاعب التجار.  

أحمد بالحاج

 

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