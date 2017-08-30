بعد الضجة الكبيرة التي أثيرت في مواقع التواصل الاجتماعي

وزارة التجارة تؤكد عدم وجود عطر رولاكس في الأسوق

أكدت وزارة التجارة، أن نتائج التحقيق الأولية التي باشرتها بخصوص وجود عطر سام من علامة رولاكس الذي أثار الكثير من الجدل مؤخرا في مواقع التواصل الاجتماعي، بينت عدم وجود هذا المنتوج في السوق الوطنية.

أوضحت وزارة التجارة في بيان لها أنه تبعا للمعلومات المتداولة في بعض القنوات التلفزيونية العربية وشبكات التواصل الاجتماعي مفادها وجود خطر ناتج عن استعمال عطر يحمل العلامة رولاكس وهو مسوق في بعض البلدان العربية كمصر والمغرب واليمن، قامت وزارة التجارة بفتح تحقيق للتأكد من صحة هذه المعلومات، وأكد البيان، أن النتائج الأولية للتحقيق الذي قامت به وزارة التجارة تفيد بعدم وجود هذا المنتوج في السوق الجزائرية، كما أشار المصدر ذاته، إلى أن استيراد العطور يخضع لرخصة مسبقة تسلم من طرف مصالح التجارة، حيث لم يتم تسليم أي رخصة لهذه العلامة، كما دعت وزارة التجارة جميع المواطنين إلى إبلاغ مصالح الرقابة وقمع الغش عن كل معلومة تخص هذا المنتوج، وقد تداولت المواقع الإلكترونية والشبكات الاجتماعية بشكل واسع معلومات تحذر من اقتناء ووضع عطر قاتل، وسبما تم تداوله، فإن المعلومات المتوفرة أفادت بأن التحاليل بينت أن للعطر سما لا تظهر علاماته عند استعماله مباشرة بل لها مفعول متأخر يظهر بعد 3 أو 4 أيام من رشه على الجسد، فيكون الموت المفاجئ. في سياق ذي صلة، أكد رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك وإرشاده مصطفى زبدي، أن منظمته لم تتلقى أي نوع من الشكاوى بخصوص وجود عطر رولاكس في السوق الوطنية، مضيفا في اتصاله مع المحور اليومي أنه وجّه تعليمات إلى جميع أعضاء المنظمة الموزعين على 48 ولاية بالتبليغ عن كل معلومة تتعلق بهذا المنتوج، موضحا أن المصالح العسكرية حذرت من استعمال هذا النوع من العطر ولم تؤكد بصريح العبارة أن المنتوج موجود في السوق الوطنية، ولم يستبعد محدثنا دخول هذا العطر المسموم إلى السوق الوطنية بطريقة أو بأخرى، لا سيما أن العديد من المستوردين يقومون بالتصريح عن منتوجات ويدخلون سلعا ومنتجات مغايرة على حد قوله.

لطفي.ع