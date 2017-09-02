رغم تطمينات وزارتي التجارة والنقل

محلات مغلقة ونقص فادح في وسائل النقل يفقد العيد نكهته

وجد المواطنون أنفسهم هذا العام ككل عيد مجبرين على الدخول في رحلة بحث طويلة عن المواد الأساسية، على غرار الخبز والحليب وكذا الخضر والفواكه التي يكثر عليها الطلب خلال يومي العيد، بسبب مخالفة بعض التجار لنظام المداومة.

رغم تطمينات وزارتي التجارة والنقل بضمان المداومة خلال يومي عيد الأضحى، وتسخير عدد هائل من التجار ووسائل النقل، لتوفير الخدمات للمواطنين، إلا أن سيناريو تجويع الجزائريين أيام العيد تكرر مرة أخرى هذه السنة، بعدما خالف بعض التجار والناقلين نظام المداومة الذي أقرته وألحت عليه كل من الوزارتين المذكورتين، لتفشل وزارة التجارة في فرض نظام المداومة على التجار في أيام المناسبات. بدت شوارع المدن الكبرى والولايات عبر الوطن مهجورة في مشهد يذكرنا بأفلام الرعب «الهيتشكوكية»، بعدما أغلق التجار محلاتهم في أوجه المواطنين ضاربين بذلك تعليمات الوزير بن مرادي عرض الحائط، حيث لم يمتثل أغلب أصحاب المحلات التجارية وكذا الخبازين المعنيين بنظام المداومة يومي عيد الأضحى إلى تعليمة وزارة التجارة، فرغم تحذيرات الوزارة الوصية وتجنيدها لـ 2093 عون مراقبة عبر كامل التراب الوطني لمتابعة مدى تنفيذ برنامج المداومات الذي سخر لتنفيذه 34576 تاجر من بينهم 4985 ينشطون في قطاع المخابز و20763 في قطاع المواد الغذائية العامة والخضر والفواكه و8436 في قطاع النشاطات المختلفة و392 وحدة إنتاجية منها 143 ملبنة، 211مطحنة و38 وحدة مياه معدنية، إلا أن المواطنين أجبروا على الدخول في رحلة بحث طويلة عن المواد الأساسية، على غرار الخبز والحليب وكذا الخضر والفواكه التي يكثر عليها الطلب خلال أيام العيد، وخلال الجولة الاستطلاعية التي قادتنا إلى بعض أحياء وشوارع العاصمة وقفنا على استجابة ضعيفة لأصحاب المحلات التجارية والخبازين لنظام المداومة، الأمر الذي أعاد مشاهد الطوابير الطويلة قرب واجهات المحلات، حيث عجزت المخابز والدكاكين عن تلبية الطلبات المتزايدة على هذه المواد الأساسية من المواطنين منذ الساعات الأولى من صبيحة العيد. في سياق ذي صلة، عبر مواطنون في حديثهم مع «المحور اليومي»، عن امتعاضهم الشديد لعدم احترام التجار والناقلين خاصة منهم الخواص لتعليمات المداومة أيام العيد، متسائلين عن وعود المسؤولين التي يطلقونها عشية كل عيد ويتم مخالفتها كل مرة، داعين في الوقت ذاته كلا من وزارتي التجارة والنقل إلى إصدار عقوبات صارمة في حق التجار والناقلين المخالفين لنظام المداومة.

قلة وسائل النقل والمواطنون عاشوا العزلة يومي العيد

عاشت العاصمة ومعظم المدن الكبرى عزلة حقيقية بسبب نقص فادح في الحافلات، خاصة لعزوف الخواص عن العمل يومي العيد، الأمر الذي عطل المواطنين عن قضاء حاجياتهم وحرم العائلات من زيارة أقاربها، ولمست «المحور اليومي» في جولتها الميدانية إلى بعض أحياء وشوارع العاصمة، على غرار ساحة أول ماي، ساحة الشهداء، درقانة، نقصا حاد في الحافلات، وبدت محطات نقل المسافرين خاوية على عروشها يومي عيد، حيث لم يشتغل الناقلون الخواص، ضاربين بذلك تعليمات وزارة النقل عرض الحائط، بعدما ألزمتهم بضمان المداومة يومي العيد. في حديثنا مع بعض المواطنين، أكدوا لنا أن غالبيتهم ينتظرون وصول حافلة نقل المسافرين لأزيد من ساعة، مما اضطر بعضهم إلى دفع مبالغ مالية مضاعفة لأصحاب سيارات «الكلونديستان» الذين استغلوا هذه الفرصة لزيادة نشاطهم، وطبقوا أسعار خيالية على المواطنين ابتداء من 700 دينار جزائري لمسافات قصيرة على حد قولهم.

لطفي العقون