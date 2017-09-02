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حسب الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين

99 بالمائة نسبة استجابة التجار لمداومة العيد

  02 سبتمبر 2017 - 19:05   قرئ 1 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
99 بالمائة نسبة استجابة التجار لمداومة العيد

أكدت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين، أن نسبة استجابة لمداومة تتراوح بين 99 بالمائة و100 بالمائة حسب المناطق والأحياء، مع تسجيل بعض مظاهر الخلل النّاتجة عن تهاون بعض البلديات في نشرقوائم المحلّات التجارية المعنية بالمداومة قبل العيد.  

عبرت الجمعية في بيان لها عن ارتياحها لنجاح مداومة نشاطات التجارة والخدمات خلال يومي عيد الأضحى المبارك، مؤكدة أن نسبة استجابة مداومة العيد تراوحت بين 99 بالمائة و100 بالمائة حسب المناطق والأحياء، مع تسجيل بعض مظاهر الخلل النّاتجة عن تهاون بعض البلديات في نشر قوائم المحلّات التجارية المعنية بالمداومة قبل العيد، مما أدّى حسبها إلى الاضطراب لدى بعض الزبائن في بعض البلديات، وأضاف البيان ذاته، أن بعض الخبازين اشتكوا من نقص الطلب، مما أدى إلى فائض في عدد المخبزات على مستوى بعض البلديات، كما لاحظت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين «anca» زيادة الطلب على الخبز والمواد الغذائية العامة قبيل العيد بأكثر من 30 بالمائة، موضحة في الوقت ذاته، أنه زيادة على العدد الذي حدّدته مصالح وزارة التجارة لضمان المداومة المقدر بـ 34 ألف و576 تاجر، أشارت آخر التقديرات إلى أنّ أكثر من 5 آلاف تاجر فتحوا محلاتهم خلال يومي العيد رغم عدم إدراجهم على قوائم المداومة، مما جعل العدد الإجمالي على المستوى الوطني للمحلات التي ضمنت الخدمة خلال يومي العيد يفوق 40 ألفا بمعدّل 26 محلا في كل بلدية وهو عدد يكفي لضمان الحد الأدنى من الخدمة وتلبية الطلب على حد قولها. كانت مصالح وزارة التجارة حدّدت أسبوعين قبل العيد، عبر مديريات التجارة في 48 ولاية برنامج المداومة كما يلي «34576 تاجر، من بينهم 4985 ينشطون في قطاع المخابز و20763 في قطاع المواد الغذائية العامة والخضر والفواكه و8436 في قطاع النشاطات المختلفة، كما حدد البرنامج عدد الوحدات الإنتاجية المعنية بالمداومة خلال أيام العيد التي تصل إلى 392 وحدة إنتاجية منها 143 ملبنة و211 مطحنة و38 وحدة مياه معدنية، طبقا للقانون رقم 13-06 المؤرخ في 2013/07/23، المعدل والمتمم للقانون رقم 04-08 المؤرخ في 2004/08/14 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية  يضيف البيان. فيما جابت شاحنات لبيع الخبز شوارع العاصمة 

لطفي العقون  

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