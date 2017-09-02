فيما جابت شاحنات لبيع الخبز شوارع العاصمة

اتحاد الخبازين يحمّل وزارة التجارة مسؤولية نقص المادة

أرجع يوسف قلفاط رئيس الاتحادية الوطنية للخبازين، سبب نقص منتوج مادة الخبز خلال يومي عيد الأضحى المبارك، إلى نقص عدد المخابز المداومة، مشيرا إلى أنّ وزارة التجارة اعتمدت 5 آلاف مخبزة فقط بدلا من 7 آلاف مخبزة العام الماضي وعيد الفطر المنصرم.

في تصريح صحفي، قال قلفاط إنّه تم تسجيل نقص في مادة الخبز خلال يوم النحر أول أمس، فضلا عن الساعات الأولى لليوم الثاني، مؤكدا أنّ غالبية الخبّازين احترموا المداومة، وأبرز رئيس اتحادية الخبازين، استغرابه من ضآلة المخابز المعنية بالمداومة في يومي الأضحى، حيث أشار إلى تقليص عدد المداومات بألفين مقارنة بمناسبات دينية سابقة، وكانت شاحنات لبيع الخبز قد تنقلت أمس، إلى وسط شوارع العاصمة، وقامت ببيع الخبز للمواطنين، من بينها شاحنة تحمل لوحة ترقيم من قسنطينة قامت بتوفير كميات هامة من الخبز، يحدث هذا أيضا في وقت أكد الحاج الطاهر بولنوار رئيس الاتحاد الوطني للتجار والحرفيين، أن الجزائريين استهلكوا نحو 100 مليون خبزة خلال يوم العيد، وسطرت الاتحادية الوطنية للخبازين برنامجا خاصا لمداومة يومي العيد تماشيا مع البرنامج الذي أقرته وزارة التجارة بالمناسبة، حيث تم تسخير 4932 مخبزة على المستوى الوطني لضمان تموين المواطنين بمادة الخبز ابتداء من اليوم، وأزيد من 451 مخبزة على مستوى العاصمة. كان يوسف قلفاط، قد أكد في تصريحات صحفية قبل العيد، أنه لم تسجل أي ندرة خلال العامين المنقضيين بمادة الخبز بضمان 4932 مخبزة على المستوى الوطني، موضحا أن هناك الكثير من أصحاب المخابز يفتحون في اليوم الأول رغم أنهم غير معنيين بالمداومة وهو ما يسهل العملية، وبخصوص العاصمة، أضاف قلفاط أن المداومة تشمل 451 مخبزة موزعة عبر كامل البلديات والدوائر، إضافة إلى المحلات التجارية التي تبيع الخبز، موضحا أن البرنامج المعتمد تم ضبطه مع مديريات التجارة بالولايات لنجاح العملية وضمان مداومة المعنيين.

م س