تخوفات من تكرار سيناريو الموسم الماضي

ظهور أول حالة لتعفن الأضحية واخضرار اللحم

كشف رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك مصطفى زبدي عن ظهور أول حالة لتعفن الأضحية واخضرار اللحم في العاصمة، مؤكدا أن هذه الحالة تبقى معزولة.

أوضح زبدي في حديثه مع «المحور اليومي» أن المنظمة تلقت عدة شكاوى مشابهة من طرف مواطنين، لكنهم رفضوا الكشف عن هويتهم كاملة، مما جعل منظمة «ابوس» لا تأخذها بعين الاعتبار، مضيفا أن الحالة الوحيدة التي تأكدت منها المنظمة كانت ببلدية السحاولة بالعاصمة، بعدما تعفنت اضحية أحد المواطنين واخضر لحمها. وفي سياق ذي صلة، أكد زبدي أن حالة تعفن هذه الأضحية تبقى معزولة لاسيما أن اكتشاف تعفن الأضاحي يكون في اليوم الثاني إلى اليوم الرابع من عيد الأضحى، مبرزا في الوقت ذاته، العمل الكبير الذي قامت به المنظمة أسابيع قبل عيد الأضحى، أين نشطت منظمة «ابوس» حملات تحسيسية واشترطت سند البيع وبطاقة التعريف مشطوبة للبائعين من أجل تفادي تكرار سيناريو الموسم الماضي، أين تعرضت لحوم أضاحي الجزائريين إلى تعفن، مشيرا أن عمل المنظمة سيجعل ظاهرة اخضرار اللحم نادرة هذه السنة على حد قوله. بخصوص تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي « الفايسبوك» للعديد من الصور التي توضح تعفن لحوم اضاحي العيد هذه السنة، أفاد رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، أن المنظمة لا تعتمد على ما ينشر في شبكة التواصل الاجتماعي بدون أدلة، داعيا إلى ضرورة تجنب مشاركة تلك الصور وعدم نشرها قبل التأكد من صحتها من أجل تفادي اثارت حالة الهلع والخوف في أوساط العائلات الجزائرية.

لطفي العقون