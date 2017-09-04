بوعزقي يأمر بفتح تحقيق ويستبعد وفاة طفل بسببها

وزارة الفلاحة سجل 200 حالة تعفن للحوم الأضاحي يومي العيد

أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزقي عن تسجيل 200 حالة تعفن للحوم أضاحي العيد خلال 48 ساعة، مشيرا إلى أن مصالحه فتحت تحقيقا في الظاهرة التي مست حالات منعزلة خلافا لحالات تعفن لحوم أضاحي العيد خلال السنة الفارطة والتي سجلت عبر عدة ولايات.

فتحت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، تحقيقا حول ظاهرة تعفن لحوم أضاحي العيد عبر عدد من ولايات الوطن، حيث أكد الوزير على هامش افتتاح الدور العادية للبرلمان 2017-2018، أن كل مصالح الصحة البيطرية عبر الولايات قامت بأخذ عينات من اللحوم المتعفّنة بغرض تحليلها في المخابر المعتمدة من طرف الوزارة، مضيفا أن الظروف المناخية التي ميزت يومي عيد الأضحى وارتفاع درجات الحرارة والرطوبة وكذا شروط النظافة غير الملائمة في عدة أماكن تعتبر السبب الأول لتعفن هذه اللحوم وتغيير لونها غير مستبعدا وجود أسباب أخرى، قائلا إن التحقيق متواصل والمصالح المختصة ستكشف عن الأسباب الحقيقية لهذه الظاهرة بمجرد استكماله وفي حديثه عن وفاة طفل وإصابة أفراد عائلته بسيدي بلعباس بسبب اللحوم، أعلن عزي عن فتح تحقيق في الحادثة، مستبعدا هذه الفرضية قائلا لم نتلق أي شكوى رسمية سوى حديث جمعية حماية المستهلك . وفي سياق متصل، أكدت مديرية المصالح البيطرية بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، أن حالات اللحوم الفاسدة التي سجلت في بعض ولايات الوطن هي حالات قليلة وناجمة عن شروط الحفظ السيئة، في وقت طالبت فيه المنظمة الوطنية لحماية المستهلك بالكشف عن نوع المكمل الغذائي المستعمل في تسمين الكباش التي تعفنت لحومها، لتطمين المواطنين المتخوفين من مدى خطورتها على صحتهم، وجاء في بيان المصالح البيطرية لمصالح الوزارة أن مواطني الولايات الأخرى باستثناء الجزائر العاصمة التي سجلت عدة حالات تعفن اللحوم، لاحظوا أن بعض أجزاء الأضحية أظهرت أعراضا تمثلت في اخضرار اللحوم، كما أظهر تقرير المصالح البيطرية الأولي أن بعض المشتكين وضعوا أضحيتهم عند الجزارين لتقطيعها، وقامت المصالح البيطرية بأخذ عينات من اللحوم، قصد تحليلها على مستوى مخابرهم. وأوضحت مديرة المصالح البيطرية حاج عمار أن التحقيقات مازالت جارية في جميع الولايات التي سجلت فيها هذه الحالات، مشيرة إلى أن المصالح البيطرية تعمل مع جمعية حماية وإرشاد المستهلك ومحيطها على جمع معلومات أكثر وتحديد الأسباب الحقيقية لهذا المشكل.