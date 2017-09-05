فيما حذرت منظمة حماية المستهلك من اقتناء أدوات تحث على العنف

زيادات تتراوح بين 10 و20 بالمائة في أسعار المستلزمات المدرسية

كشف المكلف بالعلاقات العامة عن ارتفاع أسعار الأدوات المدرسية بنسبة 10 إلى 20 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية، لأن معظم هذه المنتوجات الموجودة في السوق هي منتوجات مستوردة، كما حذر لواسة سفيان من بعض المواد التي تشكل خطرا على التلميذ من حيث شكلها أو تركيبتها.

أكد مستورد للأدوات المدرسية في تصريح لـ المحور اليومي ، أن أسعار مستلزمات الدخول المدرسي سجلت ارتفاعا كبيرا تراوح بين 30إلى 40 بالمائة نتيجة لهيبها عند تجار الجملة، كما أرجعه المتحدث إلى الإجراءات الخاصة بفرض رخص الاستيراد، مما أدى إلى محدودية الكمية التي تدخل البلاد، إلا أنه رغم التضييق الذي فرضته الحكومة على الاستيراد، فإن ارتفاع أسعارها في الأسواق راجع إلى ارتفاعها في البلد المزوّد الصين ، مما ساهم في رفعها سعرها في سوق الجملة. من جهتها دعت منظمة حماية المستهلك التجار إلى العقلانية وعدم انتهاز فرصة الدخول المدرسي لزيادة أسعار الأدوات والمستلزمات الدراسية، كما حذرت المنظمة من خطورة اقتناء الأولياء لأدوات مدرسية تحث على التعنيف المسوقة في ظل عدم وجود رقابة على مثل هذه المنتوجات.

قال المكلف بالعلاقات العامة على مستوى المنظمة في تصريح لـ المحور اليومي لواسة سفيان، إن المنظمة رغم أنها قامت بإرسال مراسلة إلى وزارة التجارة السنة الفارطة فيما يخص التحذير من خطورة تسويق أدوات مدرسية تحرض على العنف من حيث شكلها، على سبيل المثال مبرات على شكل أسلحة بيضاء، أقلام على شكل سجائر إلا أن هذا لم يمنع من تسويق هذه المنتوجات هذه السنة، وهذا ما يشكل خطرا خاصة بالنسبة لتلاميذ الصف الابتدائي، كما أضاف المتحدث ذاته، أن المنظمة تقوم بعمل توعوي عبر كل مكاتبها الموجودة عبر كل ولايات الوطن بهدف توعية الأولياء بخطورة اقتناء هذه الأدوات التي تؤثر على تركيز التلاميذ وتلهيهم عن الدراسة، مضيفا في هذا الشأن أن الرقيب الأول اليوم هو الأولياء في ظل غياب رقابة وزارة التجارة.