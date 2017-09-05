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أنفقت 80 بالمائة من مدخراتها خلال ثلاثة أشهر

دخول اجتماعي مرهق للأسر الجزائرية بسبب توالي المناسبات

  05 سبتمبر 2017 - 20:38   قرئ 9 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
دخول اجتماعي مرهق للأسر الجزائرية بسبب توالي المناسبات

يصطدم المواطن الجزائري غدا، في أول يوم من الدخول الاجتماعي بمصاريف أخرى تضاف إلى مصاريف أنفقها خلال الثلاثة أشهر الماضية، والتي تعرضت العديد من الأسر الجزائرية خاصة ذوي الدخل المحدود خلالها إلى عدة اهتزازات مالية بسبب توالي المناسبات عليها، على غرار شهر رمضان المعظم وعيد الفطر ليأتي بعدها موسم الاصطياف وعيد الأضحى ليأتي بعدها مباشرة الدخول الاجتماعي والمدرسي.

 

أبدت العديد من الأسر تخوفها من عدم استطاعتها اقتناء الأدوات المدرسية لأبنائها، جراء غلاء أسعارها واستنزافهم لجميع مدخراتهم وأجورهم خلال الثلاثة أشهر الماضية، مما أجبر العديد من المواطنين على التوجه نحو الاستدانة لتوفير مصاريف الدخول المدرسي، لا سيما أن الفترة الحالية تعد من بين أصعب المراحل التي تشهدها العائلات الجزائرية بسبب قدوم الدخول الاجتماعي والمدرسي مباشرة بعد عيد الفطر وموسم الاصطياف وعيد الأضحى، فهذه المناسبات استنزفت جيوب العائلات بسبب الغلاء الفاحش في أسعار مختلف المواد والسلع وكذا الخدمات، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الأضاحي، خاصة أن مصروف التلميذ الواحد في الطور الابتدائي لا يقل عن 7 آلاف دينار جزائري. في سياق ذي صلة، ذكر الخبير الاقتصادي كمال رزيق أن 80 بالمائة من مدخرات العائلات الجزائرية تم استنزافها خلال الثلاثة الأشهر الأخيرة، حيث أنفق الجزائريون في هذه الفترة التي تخللتها عدة مناسبات على غرار شهر رمضان، عيد الفطر وعيد الأضحى ثم الدخول المدرسي الذي سيليه مباشرة، موضحا في حديثه مع  المحور اليومي  أن هذه الفترة من السنة تعد من بين أكثر الفترات صعوبة على العائلات الجزائرية، نظرا لتقارب ثلاث مناسبات تتطلب مصاريف كبيرة مع بعضها.

من جانب آخر، تشهد القدرة الشرائية للمواطن الجزائري مؤخرا تدهورا كبيرا، نظرا للغلاء الفاحش الذي تعرفه جلّ السلع في السوق الجزائرية خاصة المواد المستوردة منها، نتيجة انخفاض قيمة الدينار مقابل العملات الأجنبية الأخرى، والتي يتم التعامل بها من طرف المستوردين، فضلا عن إدراج العديد من السلع ضمن نظام رخص الاستيراد التي أحدثت اضطرابا في السوق، وجشع التجار الذين يغتنمون مثل هذه المناسبات برفع الأسعار قصد تحقيق الربح السريع ولو على حساب المواطن البسيط، في حين أقبلت العديد من العائلات الجزائرية على اتخاذ سياسة التقشف في ميزانيتها الأسرية تلقائيا، حيث أصبحت تتفادى اقتناء الكماليات واكتفت بالأمور الضرورية لتجنب مصاريف إضافية هي في غنى عنها خاصة خلال هذه الفترة الحالية، وأرهقت كاهلها  بالكامل.

من المنتظر أن يزيد قانون المالية 2018 من متاعب المواطن الجزائر، لا سيما أن تحاليل خبراء الاقتصاد تشير إلى إمكانية توجه الحكومة نحو فرض زيادات أخرى على أسعار مختلف المواد والخدمات، الأمر الذي سيؤدي حتما إلى ارتفاع كبير في الأسعار وتدهور شديد للقدرة الشرائية للجزائريين خاصة ذوي الدخل الضعيف.

لطفي العقون

 

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