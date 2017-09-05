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حاويات سيفيتال ما زالت عالقة والأفافاس يؤكد لـ المحور اليومي :

قضية ربراب وميناء بجاية لن تحلها سوى الإرادة السياسية

  05 سبتمبر 2017 - 20:42   قرئ 11 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
قضية ربراب وميناء بجاية لن تحلها سوى الإرادة السياسية

لم يفلح توسط جبهة القوى الاشتراكية في قضية مجمع  سيفيتال  مع إدارة ميناء بجاية، في إنهاء النزاع الذي ما يزال قائما منذ شهر رمضان الماضي، في الوقت الذي ترى قيادة الحزب أن القضية لها أبعاد سياسية وبحاجة إلى تدخل السلطات العليا.

قال المكلف بالإعلام في جبهة القوى الاشتراكية، حسان فرلي، لـ  المحور اليومي ، إن الأفافاس تدخل فعلا في قضية مجمع  سيفيتال  وإدارة ميناء بجاية، لكنه لم يعد بإنهاء النزاع لأنه بالأصل نزاع سياسي، وأضاف محدثنا أن الأمر يتعلق بغياب إرادة سياسية حقيقية من الطرفين لإيجاد حل نهائي قد يتخذ بقرار إداري بسيط، وأوضح حسان فرلي، أن فدرالية الأفافاس بولاية بجاية حقيقة تدخلت لمعرفة ما يحدث بالضبط، لكنها لا تعتبر مجمع  سيفيتال  لصاحبه اسعد ربراب قضية خاصة، لأنه إن كان يعاني البيروقراطية فهو ليس وحيدا وهناك مئات رجال الأعمال الذين يشتغلون حقيقة ويساهمون في تنمية الاقتصاد الوطني يواجهون عراقيل بالجملة.

ما زالت 53 حاوية تابعة لمجمع  سيفيتال  عالقة بميناء بجاية، بعدما رفضت الإدارة الترخيص لها بالدخول، لا سيما أن الرئيس المدير العام للميناء جلول عاشور، اتهم بشكل غير مباشر مجمع  سيفيتال  بالتحايل في إدخال الحاويات، عن طريق البلاغ الكاذب بخصوص ما تحتويه، حيث نفت في البداية أنها تحوي معدات موجهة لوحدة سحق بذور الصويا الجديدة التي تنوي إقامتها داخل الميناء وتبين فيما بعد أنها كذلك، كما اعترفت إدارة  سيفيتال  بنفسها. يجدر التذكير أن صاحب مجمع  سيفيتال  اسعد ربراب، قال لوفد الأفافاس الذي استقبله ببجاية، إنه يقبل عدم إنشاء مصنع داخل الميناء إذا كانت المساحة غير ملائمة ولا تستوفي الشروط والمعايير، كما اقترح حلا ثانيا وهو تنفيذ مشروع وحدة التكسير خارج الميناء، وهو الحل حسب الأفافاس الذي قد ينهي الجدل، لكن إدارة الميناء ما زالت تلتزم الصمت.

حكيمة ذهبي

 

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