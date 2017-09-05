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بوعزقي يعتبر الحالات المسجلة منعزلة في انتظار نتائج التحقيق

وزارة الفلاحة تحصي 500 حالة تعفن بسبب عدم احترام شروط التبريد

  05 سبتمبر 2017 - 20:42   قرئ 9 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
وزارة الفلاحة تحصي 500 حالة تعفن بسبب عدم احترام شروط التبريد

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزقي عن بلوغ حالات تعفن لحوم الأضاحي إلى 500 حالة، مرجعا ذلك إلى عدم احترام شروط التبريد والحفظ مع تزامن العيد مع ارتفاع درجات الحرارة، مؤكدا أن نتائج التحقيق لم تصل الوزارة بعد.

أوضح بوعزقي خلال الندوة الصحفية التي عقدت على هامش اللقاء التشاوري حول برنامج 2 مليون من الأراضي المسقية أمس، أن تعفن 500 أضحية ناجم عن الحرارة وسوء التبريد معتبرا العدد  قليل جدا  مقارنة بحوالي 4 ملايين أضحية هذا العيد، مرجعا المشكل الأساسي إلى درجات الحرارة التي تعرفها البلاد والتي تراوحت بين 38 و40 درجة. وأكد الوزير بأن نتائج التحاليل لم تصل الوزارة لحد الساعة، مكتفيا بقوله إن أول ما يمكن استنتاجه هو أن الحالات لا تسجل خلال السنة فالحالة مستثناة وتُعرف في العيد فقط، مشيرا إلى أن شروط النحر ووسائلها ليست نفسها وكذا شروط التبريد، مضيفا بقوله  ظروف الذبح في العيد ليست نفسها ما يعني أن الحالات  منعزلة  في انتظار نتائج التحاليل ، وقال المسؤول الأول على القطاع الفلاحي  حقيقة تم إعلامنا بالوضعية التي تشهدا بعض الأضاحي لم يتجاوز 500 حالة ، مشيرا في الوقت ذاته إلى تحاليل تقوم بها مختلف مخابر وزارة الفلاحة. نوه في سياق ذي صلة بعمل المصالح البيطرية قبل حلول عيد الأضحى لمراقبة الأضاحي وكانت مجندة خلال العيد كذلك لمراقبة المواشي قبل وعند نحرها.

مريم سلماوي

 

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