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طمار يدعو الولاة لمحاربة البناء الفوضوي

سكنات أل بي بي بصيغة جديدة قريبا

  05 سبتمبر 2017 - 20:43   قرئ 12 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
سكنات أل بي بي بصيغة جديدة قريبا

كشف وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار، عن إعادة السكن الترقوي المدعم في صيغة جديدة، وذكر أنّ المخطط سيأخذ بعين الاعتبار النقائص التي سجلت خلال تنفيذ هذا البرنامج في السنوات الماضية، مضيفا بأّنه سيتم مستقبلا الإسراع في وتيرة تسليم عقود الملكية بالنسبة لأصحاب السكنات التي استوفت الشروط القانونية والعمرانية المنصوص عليها.

 أكد الوزير أن الحكومة ستشجع المرقّين للنهوض بمنظومة السكن الترقوي الخاص من حيث منحهم امتيازات تتعلق أساسا بالعقار، في المقابل، أوضح بأنّهم ملزمون ببيع السكن، أخذا بعين الاعتبار للوعاء العقاري الذي قُدّم بسعر رمزي من قبل الدولة، مشيرا في نفس الوقت إلى أنّه سيتم مستقبلا إنشاء لجان تتكفل بهذا البرنامج السكني، وذكر طمار في زيارته لولاية المسيلة، بأنّ لرئيس المجلس الشعبي البلدي دورا أساسيا في إعداد مخطط شغل الأراضي باعتباره وسيلة لاستقطاب المرافق السكنية والتجهيزات العمومية اللازمة، وشدّد الوزير على أنّ دور البلدية ليس المصادقة فقط على مخطط شغل الأراضي بل يتعداه إلى اقتراح المرافق التي يجب انجازها على مستوى هذه المخططات. في ذات السياق أعطى طمار تعليمات صارمة بخصوص البناء الفوضوي المنتشر في مدن الولاية خاصة بوسعادة، داعيا إلى ضرورة محاربة هذه الظاهرة بتطبيق القوانين العمرانية، باعتبارها من المؤثرات السلبية على التعمير والعمران، و فيما يخص تسليم سكنات  أل بي بي  فقد بلغت نسبة تقدم أشغال مشروع المدينة الجديدة سيدي عبد الله حوالي 75 بالمائة ويضم المشروع 45 ألف مسكنا من كل الصيغ وسيتم تسليم هذه السكنات تدريجيا حتى آفاق 2018، حيث ستشكل في المستقبل نموذجا للمدن الجزائرية الجديدة، تتوفر على عدة أقطاب منها القطب السكني، القطب الصحي، الصيدلاني والبيوتكنولوجي، حظيرة تكنولوجية والقطب الجامعي، فيما يتضمن القطب الصحي مركزا يتوفر على آخر التكنولوجيات المتطورة من حيث التجهيزات سيما التصوير بالأشعة وغيرها.

م ن

 

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