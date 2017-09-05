نقل 36 حاجا نحو 5 مطارات بين 6 و26 سبتمبر

عودة أول فوج من الحجاج الجزائريين اليوم

ينتظر أن يعود أول فوج من الحجاج الجزائريين إلى أرض الوطن اليوم الأربعاء، على متن رحلة ستقلع من مطار جدة فجر نفس اليوم نحو مطار وهران، تليها رحلة أخرى تقلع قبل منتصف ليل السادس من سبتمبر الجاري من جدة أيضا لتصل إلى مطار هواري بومدين فجر الخميس، على أن تستمر عملية نقل الـ 36 ألف حاج جزائري اتجاه 5 مطارات جزائرية لغاية الـ 26 سبتمبر الجاري.

التحق معظم الحجاج الجزائريين في آخر يوم من أيام التشريق متعجلين بأماكن إقامتهم بمكة المكرمة في انتظار بداية عملية التفويج اليوم إلى المدينة المنورة بالنسبة لأولئك الذين قدموا مباشرة لمكة أيام قليلة قبل الحج الأكبر، وكذا التفويج نحو جدة في اليوم الموالي لأولئك اللذين تنقلوا من الجزائر نحو المدينة في أولى الرحلات، تحسبا لإقلاع أول رحلة اتجاه الجزائر فجر الأربعاء على الساعة الرابعة صباحا وأخرى على الساعة الحادية عشر والنصف ليلا من نفس اليوم بتوقيت مكة، حسب برنامج الرحلات المعلن عنه، لتصل الأولى قبل منتصف نهار الأربعاء والثانية فجر الخميس. وتباشر الجزائر عملية إعادة حجاجها الميامين من البقاع المقدسة إلى أرض الوطن على متن أكثر من 100 رحلة مقسمة بين الخطوط الجوية الجزائرية ونظيرتها السعودية نحو مطارات الجزائر، وهران، قسنطينة، ورقلة وعنابة، تحط تباعا بين السادس سبتمبر والسادس والعشرين منه. في ذات السياق يمنع على الحجاج الجزائريين المسافرين مع الخطوط الجوية السعودية نقل أكثر من 30 كلغ أمتعة وأزيد من دلو من ماء زمزم بسعة 5 لتر عكس الخطوط الجوية الجزائرية التي قالت مصادرنا إنها تتساهل في هكذا أمور مع حجاجنا الميامين، في إشارة منه إلى أن الكثير من الحجاج ينحدرون من عائلات كبيرة ويعكفون على شراء هدايا من البقاع المقدسة، وكذلك الأمر بالنسبة لماء زمزم، إذ تلجأ شريحة واسعة من اهم أيضا لإخفاء قارورات منها وسط الأمتعة للإفلات من الرقابة. وقد تميز موسم الحج الجاري بعدد قليل من الوفيات وسط الحجاج الجزائريين حيث لم تتجاوز حتى الساعات الأخيرة الـ 20 حاجا، في حين يخضع 15 آخرين للعلاج في مستشفيي منى وعرفة، حسب المعلومات التي أعلن عنها الديوان الوطني للحج والعمرة.