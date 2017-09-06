مسح الفوائد وغرامات التأخير للمؤسسات الصغيرة المنشأة قبل 2011

أشرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي ووزير المالية عبد الرحمن راوية، صباح اليوم الاربعاء، على امضاء اتفاقية بين بين الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، من جهة، والجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، وكذا البنوك العمومية من جهة أخرى، تقضي بمسح فوائد وغرامات التأخير لفائدة المؤسسات المصغرة المنشأة قبل مارس 2011.

وبموجب هذه الاتفاقية سيتم مسح الفوائد وغرامات التأخير المتراكمة، إضافة إلى إمكانية إعادة جدولة الدين الرئيسي، ما سيسمح الحفاظ على مناصب الشغل وإعطاء نفس جديد لهذه المؤسسات المصغرة وتمكينها من بعث نشاطها من جديد والمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني.