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حقل حاسي مسعود سيشرع في إنتاج الغاز لأول مرة

  08 سبتمبر 2017 - 11:31   قرئ 49 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
حقل حاسي مسعود سيشرع في إنتاج الغاز لأول مرة

أكد الرئيس المدير العام لمجمع  سوناطراك عبد المومن ولد قدور  بحاسي مسعود أن حقل حاسي مسعود  النفطي سيشرع في غضون شهرين و لأول مرة في إنتاج الغاز بقدرة 10 مليون متر  مكعب في اليوم

و أوضح  ولد علي قدور على هامش زيارته التفقدية للمركز الصناعي الجنوبي  بحاسي مسعود حيث تنجز سوناطراك مشروع الغاز الموجه للبيع أنه "بفضل ذكاء و  مجهودات إطاراتنا و مهندسينا سنتمكن و لأول مرة من استرجاع كميات معتبرة من  الغاز موجهة للبيع على مستوى حقل حاسي مسعود".و بعد أن أشار إلى أن هذا المشروع سيكون عملياتيا في غضون يومين دون اللجوء  إلى استثمارات إضافية أكد ولد قدور أن "ما يهم في هذا المشروع أنه سيسمح  باسترجاع كميات كبيرة من الغاز على مستوى حاسي مسعود لبيعها لا سيما في ظل  تراجع أسعار النفط".و أضاف قائلا "نحن حاليا مقيدون باتفاقات منظمة الأوبيب فيما يتعلق ببيع  النفط الخام و لهذا تقوم سياستنا الاستراتيجية على بيع ما تمكن بيعه من الغاز  و نحن بصدد البحث كميات إضافية من الغاز ليتم جمعها و تكوين مخزون كبير قابلللتصدير مما سيدر على البلد مداخيل إضافية من العملة الصعبة"

و من جهته أوضح المدير الاقليمي على مستوى حاسي مسعود جيلالي نغموش علي لوأج  على هامش ذات الزيارة التفقدية أن حقل حاسي مسعود النفطي استهلك ما يقارب 150  مليار متر مكعب من الغاز القادم من حقول خارجية من أجل استخراج النفط مشيرا  إلى أن سوناطراك قررت القيام بالعكس و استخراج الغاز من هذا الحقل.كما اعتبر أن سوناطراك ستواصل جر الغاز الطبيعي نحو حاسي مسعود لضمان السير  الحسن لحقول النفط غير أنها ستسترجع يوميا ما بين 10 إلى 15 مليون متر مكعب من  الغاز الطبيعي النظيف الموجه للبيع.و من جهة أخرى قام الرئيس المدير العام لسوناطراك بتفقد أشغال إنجاز محطة  الضغط و إعادة ضخ الغاز بالسزينة في حاسي مسعود و "التي تسجل لأشغالها تأخرا  كبيرا".و لهذا الغرضي حث المسؤول مسؤولي المشاريع بدعم الورشة و تسريع الأشغال قصد  احترام آجال تشغيل هذه المحطة المرتقب في أكتوبر 2017.و قام السيد ولد قدور بعد ذلك بزيارة مديرية المخابر و الخرائط المركزية  للمنطقة حيث أعرب عن ارتياحه للوسائل البشرية و المادية التي يحوزها هذا  المركز و المخصصة لاسيما للدراسات الجيو-فزيائية و الجيو-بترولية مشجعامسؤوليه على الاتصال بالمخابر الأجنبية قصد الاستفادة من خبراتها في هذا  المجال.

افتتاح وحدة استرجاع الغاز بقلالة

أشرف ولد قدور على افتتاح وحدة استرجاع الغاز بقلالة بحاسي مسعود حيث  ستسمح باسترجاع 900.000 م مكعب يوميا من الغاز بما في ذلك 500.000 متر مكعب  للبيع و 400.000 متر مكعب للاستغلال.و على هامش افتتاح هذا المشروع الذي يفوق مبلغه 140 مليون أورو و المنجز من طرف شركة كونسورتيوم أ.بي.بي/ساربيي شدد الرئيس المدير العام لسوناطراك على  ضرورة الدراسات ذات المردودية قبل إطلاق مشاريع المجمع

و في هذا الصددي أكد السيد ولد قدور أن سوناطراك بصدد التحضير لمخطط العمل  2020-2030 الذي سيتكفل بجانب مردودية المشاريع و كذا إعداد نظام معلوماتي يسهل  الاتصال و اتخاذ القرار داخل المجمع.كما أضاف الرئيس المدير العام أن هذا الموقع  إضافة إلى التقنيات الجديدية  لاسترجاع الغاز و دراسات بعض مشاريع الصفائح الضوئية بقلالة يجب أن تدرس كذلك.و في زيارته الأخيرة إلى منطقة حاود بركاوي ي أشرف السيد ولد قدور أيضا على  افتتاح 92 شقة بغرفة (ستوديو فردي) على مستوى قاعدة الحياة الجديدة المخصصة  لعمال سوناطراك. و لهذا الغرضي حث المسؤول مسؤولي المشاريع بدعم الورشة و تسريع الأشغال قصد  احترام آجال تشغيل هذه المحطة المرتقب في أكتوبر 2017.و قام السيد ولد قدور بعد ذلك بزيارة مديرية المخابر و الخرائط المركزية  للمنطقة حيث أعرب عن ارتياحه للوسائل البشرية و المادية التي يحوزها هذا  المركز و المخصصة لاسيما للدراسات الجيو-فزيائية و الجيو-بترولية مشجعا مسؤوليه على الاتصال بالمخابر الأجنبية قصد الاستفادة من خبراتها في هذا  المجال

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