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مسح الديون عن المتأخرين في إنجاز المشاريع

هذا ما وعد به أويحيى رجال الأعمال في مخطط عمل حكومته

  08 سبتمبر 2017 - 21:03   قرئ 65 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
هذا ما وعد به أويحيى رجال الأعمال في مخطط عمل حكومته

أدرج الوزير الأول أحمد أويحيى، في مخطط عمل حكومته تطمينات موجهة إلى رجال الأعمال الناشطين في القطاعات الاقتصادية المنتجة، تؤكد مواصلة الدعم المقدم إليهم من قبل الدولة، ووعد بمعالجة المشاكل البيروقراطية التي يرفعونها في كل مرة، كما استجاب لشكاوى المتعاملين الذين تأخروا في إنجاز المشاريع وتعهد بمسح الديون المتراكمة عن التأخر بسبب عدم تسليم مستحقاتهم. 

 أظهر مخطط عمل حكومة أحمد أويحيى، «ليونة» كبيرة في التعاطي مع رجال الأعمال الذين ينشطون في القطاع الخاص، بعكس ما درج عليه سابقه في الحكومة عبد المجيد تبون، ووعد أويحيى، في وثيقة مخطط العمل التي نشرتها الوزارة الأولى عبر بوابتها الإلكترونية، بتمسك الحكومة باستقرار الإطار القانوني والتنظيمي للنشاط الاقتصادي وإزالة العراقيل والأثقال البيروقراطية التي أقر بأنها ما زالت موجودة في الميدان، وأكد أويحيى، أنه باستثناء مشاريع الاستثمارات الكبرى والاستثمارات مع الشركاء الأجانب التي تظل خاضعة لدائرة اختصاص الأجهزة الوطنية المكلفة بالاستثمار، فإن الإجراءات والرخص المرتبطة بالاستثمار ستكون لا مركزية على مستوى الولايات، حيث ستضع الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار هياكلها اللامركزية في الولايات على المستوى العملياتي المناسب، كما ستعمل الحكومة وفقا لمخطط عملها على مواصلة إصلاح عصرنة النظام المصرفي والمالي ومرافقته بتعزيز شبكة البنوك عبر أرجاء التراب الوطني كله، ووعد بإيلاء عناية خاصة للولايات والولايات المنتدبة في جنوب البلاد، كما ستعمل الحكومة على تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتفعيلها، لا سيما تلك التي تتمتع بإطار قانوني وتنظيمي ومالي. بالمقابل ستواصل برنامج تأهيل المؤسسات العمومية الاقتصادية، كما ستبذل الحكومة مجهودات معتبرة من أجل مرافقة الشركات الريادية وكذا تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة جدا التي نشأت عن طريق أجهزة الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، اللذين أثبتا وجودهما على مستوى سوق إنتاج السلع والخدمات، كما استجابت حكومة أحمد أويحيى، لشكاوى رجال الأعمال الذين أسندت إليهم مشاريع تنموية وتأخروا في إنجازها بسبب عدم دفع مستحقات الإنجاز، حيث ستعمل على التطهير العاجل للديون المستحقة لهم، وفيما يتعلق بالعقار الصناعي، وعدت الحكومة بالاستجابة لمطالب المتعاملين الاقتصاديين، من أجل تفعيل الاستثمار وضمان انتشار التنمية الاقتصادية عبر ربوع البلاد بأكملها، من خلال تأهيل مناطق النشاطات الاقتصادية حيثما وجد الطلب على ذلك، كما سترافق إعادة تأهيل المناطق الموجودة قيد النشاط بمساهمة المتعاملين الاقتصاديين الذين يوجدون على مستواها. ستعمل على دفع وتفعيل عملية الإنجاز التدريجي لخمسين منطقة صناعية جديدة عبر 39 ولاية بواسطة القروض طويلة الأجل التي رصدها الصندوق الوطني للاستثمار، كما وعدت بمقاربة جديدة لإنجاز وتسيير المناطق الصناعية، عن طريق منح الامتياز للمتعاملين المحليين الجاهزين للاستثمار في هذا المجال مع جودة مناسبة في الخدمات. تعهدت الحكومة بتشجيع وتسهيل الاستثمار المنتج للسلع والخدمات، من خلال الحفاظ على المزايا المنصوص عليها في قانون الاستثمارات، رغم الصعوبات الحالية على مستوى المالية العمومية، وإعداد خارطة إقليمية لفرص الاستثمار قصد التشجيع على تثمين الفرص والموارد الموجودة عبر كامل الإقليم، كما ستعمل على تشجيع الشراكة بين المؤسسات العمومية والقطاع الخاص وترقية عمليات الشراكة مع المستثمرين الأجانب. 

حكيمة ذهبي

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