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بعد نفاذ صندوق ضبط الإيرادات في فيفري

احتياطات الصرف تتراجع إلى 105 مليار دولار في جويلية

  08 سبتمبر 2017 - 21:07   قرئ 51 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
احتياطات الصرف تتراجع إلى 105 مليار دولار في جويلية

تراجعت احتياطات الصرف للجزائر إلى 105 مليار دولار في جويلية الماضي، بعدما نفذ صندوق ضبط الإرادات الكلية شهر فيفري، حسبما أوضحته الوثيقة المتضمنة برنامج عمل الحكومة. 

ذكرت وثيقة الحكومة التي تمت المصادقة عليها من طرف مجلس الوزراء، أن احتياطات الصرف للجزائر باتت تنفذ باستمرار، حيث انتقلت من 193 مليار دولار في ماي 2014 إلى 105 مليار دولار في جويلية 2017، مما سيحدث صعوبات حقيقية على مستوى ميزانية الدولة، في حين تبقى الجزائر سيدة اقتصاديا على المستوى الخارجي بفضل تراكم احتياطات الصرف خلال السنوات الماضية. وصفت الوثيقة الوضع المالي العمومي على الصعيد الداخلي بالوضع «المقلق»، قائلة إن الوضع يبقى حرجا جدا على مستوى ميزانية الدولة في الظرف الحالي، مشيرة إلى أن سنة 2017 ستختتم بصعوبات حقيقية، بينما سنة 2018 تنذر بأن تكون معقدة أكثر حسبما أعلن عنه المصدر ذاته، كما أوضحت الوثيقة ذاتها أن تراجع الجباية النفطية خلف عجزا متكررا في الميزانية، مما أدى إلى استهلاك مجموع احتياط الخزينة التي كانت مدخرة في صندوق ضبط الإيرادات الذي نفذ في فيفري 2017، لتعترف الحكومة بأن هذا الوضع يصعب من بلوغ توازنات مالية خلال سنتي 2017 و2018. من جهة أخرى، قررت الحكومة طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية استبعاد اللجوء إلى المديونية الخارجية وتبني في المقابل مسعى مزدوجا يتمحور حول خارطة طريق لتقويم المالية العمومية وتعبئة تمويل داخلي غير تقليدي مؤقت، حيث سيسمح هذا النمط من التمويل للخزينة العمومية بالحصول على قرض مباشرة لدى بنك الجزائر لمواجهة العجز المالي لفترة انتقالية تمتد إلى خمس سنوات، إذ سيسمح هذا المسعى حسب برنامج عمل الحكومة، بتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية الكفيلة بالمساهمة في تحسين فعالية وتنافسية الاقتصاد الوطني.  للتذكير، عرفت احتياطات الصرف للجزائر في نهاية شهر جوان 2017، تراجعا قدر بثلاثة ملايير دولار في شهر واحد، فيما بلغت في نهاية ديسمبر 2016 قيمة قدرت بـ 114.1 مليار دولار. من المنتظر أن يعرف مشروع قانون المالية 2018 زيادات إضافية في قيمة الضرائب في السلع والخدمات بما فيها المواد الطاقوية، نظرا إلى الصعوبات المالية التي تمر بها البلاد في ظل تواصل انهيار أسعار النفط في الأسواق الدولية وتراجع احتياطي الصرف، وكذا اعتراف الحكومة بصعوبة الوضع الاقتصادي، مما يعزز إمكانية توجه الحكومة إلى البحث عن مصدر تمويل إضافي سيكون حتما بفرض زيادات في أسعار مختف السلع والمواد. 

 لطفي. ع

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