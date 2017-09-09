مستثمرو "أونساج" و"كناك" يرحبون بقرار الحكومة اعادة جدولة ديونهم

رحب المستثمرون الشباب بقرار الحكومة القاضي باعادة جدولة ديون أصحاب المؤسسات المصغرة المستحدثة قبل مارس 2011 في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين واصفينه بالقرار الشجاع الذي سيحافظ على ديمومة هذه المؤسسات ويحفظ مناصب العمل التي تساهم بها سوق الشغل.

وقال رئيس الاتحاد الوطني للمستثمرين الشباب رياض طونكا إن هذا الاجراء من شأنه اعادة بعث المؤسسات التي تعاني صعوبات مالية مضيفا أن جدولة الديون ستسمح لهذه المؤسسات بالاستفادة من مما ساتفادت منه المؤسسات المنشأة قبل 2011.

من جهته وصف رئيس جمعية الشباب المستثمر بن غلاب عبدالكريم اعادة جدولة ديون المؤسسات بالقرار الشجاع مؤكدا انه قرار سيساهم في ديمومة واستمرارية وسينعش وضعيتها الاقتصادية.