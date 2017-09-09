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رزيق أكد أن المؤسسات المصغرة أمام فرصة لإعادة بعث نشاطها

مستثمرون يستحسنون قرار إعادة جدولة ديون مؤسساتهم المصغرة

  09 سبتمبر 2017 - 19:34   قرئ 29 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
مستثمرون يستحسنون قرار إعادة جدولة ديون مؤسساتهم المصغرة

استحسن أصحاب المؤسسات المصغرة المستحدثة قبل مارس 2011 في إطار الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين قرار الحكومة بإعادة جدولة ديونها، لاسيما أن القرار من شأنه أن يفك الضائقة المالية التي باتت تعيشها مؤسساتهم مؤخرا. 

استبشر المستثمرون الشبان خيرا بقرار الحكومة الأخير، القاضي بإعادة جدولة ديون مؤسساتهم المصغرة المستحدثة في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين، واصفين القرار بالشجاع معتبرين أنه سيحافظ على ديمومة هذه المؤسسات ويحفظ مناصب الشغل في سوق العمل. وفي الصدد ذاته، أكد الخبير الاقتصادي كمال رزيق أن إعادة جدولة ديون المستثمرين أصحاب المؤسسات المصغرة، سيمكنهم من إعادة بناء مؤسساتهم وتموقعها في السوق، مضيفا في اتصاله مع «المحور اليومي» أن القرار جاء في الوقت المناسب من أجل اعادة بعث الاقتصاد الوطني عبر تشجيع المؤسسات المصغرة بالاستمرار في نشاطها واستحداث مناصب الشغل وخلق الثروة، لا سيما أن الوضع الاقتصادي الراهن في البلاد والصعوبات المالية التي تتخبط فيها الخزينة العمومية، جراء تهاوي أسعار النفط في الأسواق الدولية، يستدعي تجنيد الجميع بما في ذلك المؤسسات الخاصة والعمومية على حد قوله. من جهته، قال رئيس الاتحاد الوطني للمستثمرين الشباب رياض طونكا إن إعادة جدولة ديون أصحاب المؤسسات المصغرة إجراء من شأنه بعث المؤسسات التي تعاني صعوبات مالية، مضيفا أن جدولة الديون ستسمح لهذه المؤسسات بالاستفادة مما استفادت منه المؤسسات المنشأة قبل 2011. وفي سياق متصل، أوضح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي أن القرار يتعلق بأصحاب المؤسسات المصغرة المستحدثة قبل مارس 2011 في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة، داعيا إياهم إلى تسجيل أنفسهم للاستفادة من إعادة جدولة ديونهم، قائلا في الوقت ذاته «إن الأمر يتعلق بمسح غرامات التأخير والأعباء المترتبة عنها بالنسبة للمؤسسات المصغرة التي تم تمويلها قبل مارس 2011»، مشيرا إلى أن سبب تحديد هذا التاريخ هو أن المؤسسات التي أنشئت قبله لم تستفد من نفس الامتيازات التي تستفيد منها المؤسسات حاليا. وأضاف ذات الوزير على هامش اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمتابعة النزاعات الجماعية في العمل بمقر الوزارة، أن آخر أجل لاستفادة أصحاب المؤسسات المصغرة من إعادة جدولة الديون ومسح غرامات التأخير، حدد بنهاية السنة الجارية، مؤكدا في الوقت ذاته أن عملية التسجيل تم الشروع فيها وستستمر إلى غاية نهاية السنة. 

لطفي ع  

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