الحكومة ستتجه نحو سن قانون مالية تكميلي لتمويل البرامج المسجلة

الوضع الاقتصادي سيستقرفي 2018 بوصول سعر النفط إلى 75 دولارا

يبدو أن مخطط عمل الحكومة الجديد -حسب متابعين وخبراء اقتصاد- «أكثر حزما وجدية» من ذي قبل، في انتظار حتمية توجه الحكومة نحو سن قانون مالية تكميلي لا محالة لتمويل البرامج المسجلة، وسط توقعات بتعافي سعر النفط ليصل إلى 75 دولارا للبرميل السنة المقبلة بتراجع فائض العرض وتسجيل توازن مع الطلب وقتها.

يرى الخبير الاقتصادي حميدوش امحمد في حديثه لـ»المحور اليومي»، أن مخطط عمل الحكومة الجديد حافظ على نفس محاور الحكومة السابقة إلا أنه «أكثر حزما»، مشيرا إلى أن أولويات برنامج الحكومة الجديد واضحة وغير معقدة، تقضي بصرف كل فلس في المشروع المناسب والمهم فقط دون أي تبذير.

اجتماعات أوبك قلصت فائض العرض من 2 مليون إلى 800 ألف برميل

طمأن الخبير ذاته الجزائريين بشأن الوضع الاقتصادي سنة 2018-2019 في ظل تهاوي سعر النفط، مؤكدا أن الاقتصاد الوطني قد تجاوز أصعب الظروف وقد تجاوز مرحلة الخطر، بقوله «الصعب مررنا به، فاجتماعات أوبك كانت لربح الوقت ليتوازن الطلب والعرض بعيدا عن استقرار الأسعار»، والدليل - حسبه- تقلص فائض الإمدادات إلى أزيد من 800 ألف برميل مقارنة بـ2 ملايين برميل سنة 2016، وأضاف حميدوش قائلا «المواطنون لديهم خلط، فلا وجود لأية أزمة اقتصادية أو مالية، فالأزمة مست ميزانية الدولة «ميزانية التسيير والتجهيز» مقارنة بالسيولة المتوفرة لدى البنك المركزي والبنوك الوطنية»، موضحا أن التبذير وعدم العقلانية اللذين طالا ميزانيتي التسيير والتجهيز ساهما في تأزم الوضع أكثر، مما انجر عنه نفاد أموال صندوق الإيرادات، داعيا في الوقت ذاته الحكومة إلى إعادة صياغة آليات تمويل المشاريع وتحرير المبادرة الاقتصادية في المؤسسات العمومية. وعن الوضع الاقتصادي للسنة المقبلة في ظل تراجع احتياطي الصرف الأجنبي إلى 105 مليار دولار شهر جويلية الماضي، أكد محدثنا أن المشكل لا يكمن فيما سلف ذكره باعتبار أن حجم الانخفاض يتراجع فترة تلو الأخرى ليصل إلى صرف 10 مليار دولار في ظرف 7 أشهر، داعيا الحكومة إلى تحويل 75 بالمائة من احتياطي الصرف إلى مخزون ذهب، لأن الدولار لن يصبح عملة دولية مستقبلا، خاصة أن احتياطي الجزائر من المعدن الأصفر لا يتجاوز 1.2 مليار دولار. وفيما يتعلق بالتغيرات المنتظرة على السوق النفطية الدولية مستقبلا، توقع حميدوش في ذات السياق تسجيل توازن في العرض سنة 2018، أين سيعرف سعر برميل نفط برنت تعافيا ليصل إلى 75 دولارا بعد تسجيل استقرار في حدود 50 دولارا السنة الجارية. وبالمقابل، أكد محدثنا توجه حكومة أحمد أويحيى السنة المقبلة نحو وضع قانون مالية تكميلي، لتمويل المشاريع والبرامج الاستثمارية التنموية المسجلة، بالنظر لنفاد المخزون المالي من صندوق الإيرادات.

شراء البنك المركزي للسندات من السوق الأولية خطر على السيولة النقدية

أفاد الخبير أن ميزانية 2018 من المتوقع أن تسجل عجزا نسبيا بالنظر للتعديل الذي مس قانون النقد والقرض، باعتبار أن شراء البنك المركزي لسندات الخزينة العمومية من السوق الثانوية دون دفع المال نقدا يخلف نسبة تضخم من المرتقب تسجيلها، محذرا بنك الجزائر من صرف النقود في السوق الأولية والدخول في أزمة نفاد الأموال النقدية مما يعرقل مساعي الحكومة في ضمان التمويل الداخلي لمختلف المشاريع.

مريم سلماوي