من أصل 1200 منصب شغل

تنصيب 437 شاب في مناصب دائمة بمصنع سوفاك غليزان

كشفت الوكالة الولائية للتشغيل بغليزان، تنصيب 437 شاب في مناصب شغل دائمة بمصنع سوفاك لتركيب السيارات ذات العلامة الألمانية فولكس فاغن .

أوضح المكلف بالإعلام بالوكالة الولائية للتشغيل، عبد القادر دويس، أنه تم تشغيل هؤلاء الشباب في عدة اختصاصات على غرار الميكانيك وكهرباء السيارات طلاء السيارات وأعوان الأمن.

وأشار ذات المسؤول إلى أن الوكالة أحصت 3090 طالب عمل مسجلين لديها تم توجيهم لإجراء مقابلة انتقاء للظفر بمنصب عمل دائم بمصنع فولس فاقن، ويقطن طالبو العمل عبر مناطق مختلفة من الولاية منها غليزان، وادي ارهيو، عمي موسى ومازونة.

للإشارة فقد تم أنجاز مصنع تركيب السيارات المذكور على مساحة 150 هكتارا بالمنطقة الصناعية لسيدي خطاب شمال الولاية وذلك في إطار الشراكة الجزائرية-الألمانية بموجب بروتوكول اتفاق بين مجمع سوفاك ومصنع السيارات الألماني فولكس فاغن.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع الذي دشن شهر جويلية الماضي، 12 ألف وحدة خلال السنة الأولى للإنتاج على أن يتم رفع هذه الطاقة إلى 100 ألف سيارة سنويا بعد خمسة أعوام بمختلف الأصناف السياحية والنفعية من العلامتين التابعتين التابعة لذات المجمع الألماني سكودا و سيات ، وسيساهم هذا المصنع في توفير 1200 منصب شغل لسكان المنطقة وكذا الولايات المجاورة حسبما أشير إليه.