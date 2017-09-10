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للمساهمة في تطوير الصناعة الغذائية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني

وزارة الصناعة تنظم متلقى لإطلاق القطب التنافسي للصناعات الغذائية بالمتيجة

  10 سبتمبر 2017 - 19:47   قرئ 1 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
وزارة الصناعة تنظم متلقى لإطلاق القطب التنافسي للصناعات الغذائية بالمتيجة

تنظم وزارة الصناعة والمناجم بالتعاون مع المقاولين والصناعيين بالمتيجة متلقى لإطلاق القطب التنافسي للصناعات الغذائية بالمنطقة في جامعة سعد دحلب بالبليدة الثلاثاء المقبل، بحضور أزيد من 200 مشارك يمثلون قطاعات البحث والتكوين والصناعات الغذائية، حيث من المنتظر أن يكون هذا الملتقى فضاء تشاور وتبادل بين الفاعلين في مجالات الصناعة والفلاحة والبحث والتكوين، قصد المساهمة بطريقة فعالة في تطوير الصناعة الغذائية في الجزائر والمساهمة في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، حسبما أفاد به بيان للوزارة.

 

أوضحت وزارة الصناعة والمناجم في بيان لها أن ملتقى إطلاق القطب التنافسي للصناعات الغذائية بمنطقة المتيجة الذي سيتم تنظيمه الثلاثاء المقبل بجامعة سعد دحلب بالبليدة بالتعاون مع المقاولين والصناعيين للمتيجة يعد عملية نموذجية ستتبعها مشاريع مماثلة في فروع مختلفة، مضيفة أن هذا القطب يعد فضاء تشاور وتبادل بين الفاعلين في مجالات الصناعة والفلاحة والبحث والتكوين قصد المساهمة بطريقة فعالة في تطوير الصناعة الغذائية في الجزائر والمساهمة في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. وأشار ذات البيان إلى أن هذا القطب سيتشكل أساسا من مصنّعين ومنتجين فلاحيين وهيئات دعم الاستثمار والابتكار والمركز التقني للصناعات الغذائية والجامعات ومراكز البحث والتكوين في مجال الصناعات الغذائية، وشدد المصدر على أن إطلاق هذا القطب التنافسي يندرج في إطار الجهود المبذولة من طرف وزارة الصناعة والناجم وكذا كل الجهات المعنية بخلق ديناميكية إقليمية حقيقية تتماشى مع برنامج الحكومة، وأردف نفس البيان قائلا إن إنشاء الأقطاب التنافسية يعد ضمن أهداف التوأمة المؤسساتية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في إطار برنامج دعم تنفيذ اتفاق الشراكة الرامي إلى مرافقة وزارة الصناعة والمناجم في استراتيجيتها للابتكار الصناعي.

وأوضح البيان أن تجمع الأقطاب التنافسية في إقليم محدد يضم كبريات التجمعات ومخابر البحث والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين حول نشاط موحد، يهدف إلى رفع تنافسية الاقتصاد وخلق مناصب العمل وتقريب البحث بين القطاع العام والخاص وكذا بين السلطات العمومية والفاعلين الاقتصاديين.

وأكد المصدر أن هذا الملتقى المنظم بالتعاون مع المقاولين والصناعيين للمتيجة سيعرف حضور أزيد من 200 مشارك يمثلون قطاعات البحث والتكوين والصناعات الغذائية، كما سيقوم خبراء جزائريون وأوروبيون بتقديم عدة مداخلات حول دور وعمل وتمويل مثل هذه الأقطاب إضافة إلى تجارب الدول الأخرى في هذا المجال.

بوعلام حمدوش

 

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