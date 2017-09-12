حجمها استقر عند 5 ملايير دولار منذ سنوات

الأتراك مرتاحون لتطوّر نمو استثماراتهم في الجزائر

تبحث تركيا عن تكثيف استثماراتها بالجزائر التي استقرت عند 5 ملايير دولار منذ عدة سنوات، منذ تولي استلام رجب طيب أردوغان كرسي الرئاسة، واهتمامه باستعادة الأسواق التقليدية من دول أوروبية منافسة.

قال السفير التركي بالجزائر محمت بوروي، خلال لقاء جمعه مع وزير التجارة محمد بن مرادي، صبيحة أمس، إن بلاده مرتاحة لكل الشراكات الاقتصادية التي تم تحقيقها في الجزائر إلى حد الساعة، بعدما تمكنت من الحفاظ على رقم مريح للمبادلات التجارية يقدر بخمسة ملايير دولار سنويا، ولفت ممثل الدبلوماسية التركية بالجزائر، إلى أن الجزائر هي الشريك رقم واحد لتركيا في القارة الإفريقية، مشيدا بكل التسهيلات والمناخ الخصب للاستثمار في الجزائر بفضل الإرادة السياسية وكذا الاستقرار الأمني الذي تعيشه الجزائر، وسلم السفير رسالة إلى وزير التجارة محمد بن مرادي، من طرف نظيره وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي. من جهته أكد الوزير على نجاعة الشراكة التي تجمع البلدين وكذا حجم الاستثمارات التركية في الجزائر التي بلغت ثلاثة ملايير دولار، مؤكدا أن دائرته الوزارية على أتم الاستعداد على مواصلة الإطار التشاوري من أجل خلق فرص استثمار أقوى وإعادة بعث رابط التواصل بين المستثمرين الجزائريين والأتراك، معربا عن حرصه الكامل على رفع حصص التصدير خارج المحروقات وخلق ميكانيزمات لشراكات جديدة، مؤكدا على أهمية الاستثمارات التركية بالجزائر في عدة ميادين. تعتبر تركيا ثاني شريك اقتصادي للجزائر خارج الاتحاد الأوروبي بعد الصين، بإجمالي واردات بلغت 3.04 ملايير دولار العام الماضي، مقابل صادرات نحو الجزائر بـ 1.78 مليار دولار حسب أرقام مركز الإعلام الآلي والإحصاء التابع للجمارك الجزائرية، وترتكز مجالات التبادل التجاري في قطاعات النسيج والطاقة والصناعة الغذائية وصناعة التغليف والبناء والأشغال العمومية والخشب ومشتقاته، بالإضافة إلى الصناعة التقليدية وقطع غيار السيارات وتجارة السيارات.

حكيمة ذهبي