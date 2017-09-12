شريط الاخبار
الأتراك مرتاحون لتطوّر نمو استثماراتهم في الجزائر وزارة الاتصال تقاضي مسؤولي مؤسسات إعلامية زوّروا شهادات عمل الجزائر تبحث عن فرص تسويق منتجاتها في روسيا تطوير قطاع الصناعة المنجمية من أولويات الدولة تونس تتجه لإنجاز أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم تونور مرموري يعلن عن إنشاء مدينة مارينا في سيدي فرج حمس تعارض تطبيق المادة 102 لعدم شغور منصب الرئيس اجتماعات تشاورية دورية مع رؤساء الكتل لبحث رزنامة الجلسات تدمير ثلاثة مخابئ للإرهابيين بالبويرة مشروع بين الجزائر ومنطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا لتحقيق الأمن الغذائي أزمة السكن.. تذبذب الماء وانقطاع الكهرباء تُخرج المواطنين إلى الشارع وزارة الصحة تعلن عن مشروع لمراجعة مخطط العلاج منحة 3000 دج تتحول إلى محنة للعائلات المعوزة 40 بالمائة من الطلبة لم يحصلوا على غرفهم لجهلهم كيفية التسجيل عيسى: الطريقة الكركرية مسألة سياسية أمنية لا علاقة لها بالدين إحباط محاولة استهداف مقر الأمن الحضري الأول لقديل شرق وهران موسم الحج لهذا العام ناجح بشهادة السلطات السعودية لا بديل عن بناء تصويب ديمقراطي سلمي هؤلاء هم التلاميذ المعنيون بمجانية الكتب المدرسية ولد علي يفتح تحقيقا مع زطشي في قضية الفرنسي بلاكار قدوم بلاكار دون علم ولد علي يوسع الهوة بين الوزارة وزطشي ! أويحيى يمنع إقامة الحفلات والمخيمات الصيفية داخل المدارس سلفيون يسيطرون على المساجد ومتطرفون يعتدون على أئمتها «تائب» يحرّض على الإرهاب عبر «فايسبوك»! تواتي يهدد بالاستقالة من أفانا قبل أيام عن نهاية جمع التوقيعات الوزير الأول السابق تبون محل تحقيق! وزارة الصناعة تنظم متلقى لإطلاق القطب التنافسي للصناعات الغذائية بالمتيجة وزارة التربية تحصي أزيد من 4200 أستاذ غائب و53 مدرسة مغلقة تنصيب 437 شاب في مناصب دائمة بمصنع سوفاك غليزان أويحيى يبعث الحوار مع الطبقة السياسية الأمن يشن حملة بحث عن إرهابيين من داعش من بينهم أربعة أجانب أنتربول يشطب اسم القرضاوي من قائمة المطلوبين بوحجة ينصب بوروينة مديرا للإعلام بالبرلمان قطر تلغي تأشيرة الدخول أمام الرعايا الجزائريين بشروط الإطاحة بأربعة أشخاص آخرين لهم علاقة باعتداء تيارت بورصة الأورو تلتهب بعد قرارات الحكومة وتخوفات من تأزم الوضع الاقتصادي حمس تدعو الخارجية لتحرّك دبلوماسي أكثر فعالية في قضية الروهينجا برمجة أربعة ملتقيات لتكوين أعضاء هيئة مراقبة الانتخابات أزيد من 1300 جزائري «تقلشوا» في فنادق وخيم راقية بالبقاع المقدسة حجاج جزائريون فرادى وقادمون من أوروبا شوشوا على البعثة
  1. الرئيسية
  2. الاقتصاد
  3. الجزائر تبحث عن فرص تسويق منتجاتها في روسيا

حضور 23 مصدّرا جزائريا في الصالون الدولي للمنتجات الغذائية

الجزائر تبحث عن فرص تسويق منتجاتها في روسيا

  12 سبتمبر 2017 - 19:33   قرئ 1 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
الجزائر تبحث عن فرص تسويق منتجاتها في روسيا

التمور والكسكسي والفواكه الجافة تستقطب الروس

تشارك 23 مؤسسة جزائرية في الصالون الدولي الـ 26 للمنتجات الغذائية بموسكو الذي افتتح أمس، بحضور مصدرين أتوا من أزيد من 65 بلدا، وسيعكف المصدرون الجزائريون على مدار 4 أيام أي من الـ 11 سبتمبر إلى 14 سبتمبر، على تحقيق الخطى التي تمت مباشرتها خلال الطبعة السابقة مع المتعاملين الروس.

 

شهد افتتاح المعرض حضور سفير الجزائر بموسكو ي اسماعيل علاوة، الذي قام بجولة في الجناح الجزائري، حيث تحدث مطولا مع المتعاملين الجزائريين حول الفرص الكبيرة التي تتيحها السوق الروسية، كما أعرب علاوة المتعاملين أنفسهم عن رغبة مصالح سفارة الجزائر في مرافقتهم في مشاريعهم عن طريق تقديم الدعم والمساعدة.

وبشأن هذا الصالون الـ 26 للمنتجات الغذائية المنظم بموسكو، أشار ممثل الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية  ألجاكس  علي عياد، إلى أن الأمر يتعلق بتجسيد الديناميكية التي تم إضفاؤها على العلاقات الثنائية الجزائرية-الروسية على أرض الواقع، التي تأكدت بالخصوص، من خلال مكانة ضيف الشرف التي منحت لروسيا خلال الطبعة الـ 50 لمعرض الجزائر الدولي. وإلى جانب المصدرين التقليديين للتمر الجزائري-- الذي يشهد إقبالا جد كبير من طرف المستهلك الروسي- يوجد أيضا بالجناح الجزائري الذي يتربع على مساحة 450 متر مربع عارضون جزائريون للفواكه والخضر (غري بلاست) ومصدرون للعجائن الغذائية والكسكس التقليدي (فريكات) والفواكه الجافة (ديدو) وغيرهم  من العارضين.

في هذا الصدد، يشكل تنظيم جلسات تذوق وجبات صغيرة محضرة أساسا من التمر أمرا جديدا لهذه الطبعة بالنسبة للمشاركة الجزائرية. يعد الصالون  فرصة سانحة من أجل ترقية المنتوجات الجزائرية في السوق الروسية التي تشكل سوقا واعدة، نظرا لحجمها الواسع ، حسب العارضين الجزائريين الذين يعتبرون أن الصالون يسمح بـ  لقاء زبائن محتملين مجتمعين في المكان نفسه والتفاوض في أعمال تجارية في مدى زمني أقصر .

ياسمين. ب

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الاقتصاد

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات