حضور 23 مصدّرا جزائريا في الصالون الدولي للمنتجات الغذائية

الجزائر تبحث عن فرص تسويق منتجاتها في روسيا

التمور والكسكسي والفواكه الجافة تستقطب الروس

تشارك 23 مؤسسة جزائرية في الصالون الدولي الـ 26 للمنتجات الغذائية بموسكو الذي افتتح أمس، بحضور مصدرين أتوا من أزيد من 65 بلدا، وسيعكف المصدرون الجزائريون على مدار 4 أيام أي من الـ 11 سبتمبر إلى 14 سبتمبر، على تحقيق الخطى التي تمت مباشرتها خلال الطبعة السابقة مع المتعاملين الروس.

شهد افتتاح المعرض حضور سفير الجزائر بموسكو ي اسماعيل علاوة، الذي قام بجولة في الجناح الجزائري، حيث تحدث مطولا مع المتعاملين الجزائريين حول الفرص الكبيرة التي تتيحها السوق الروسية، كما أعرب علاوة المتعاملين أنفسهم عن رغبة مصالح سفارة الجزائر في مرافقتهم في مشاريعهم عن طريق تقديم الدعم والمساعدة.

وبشأن هذا الصالون الـ 26 للمنتجات الغذائية المنظم بموسكو، أشار ممثل الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية ألجاكس علي عياد، إلى أن الأمر يتعلق بتجسيد الديناميكية التي تم إضفاؤها على العلاقات الثنائية الجزائرية-الروسية على أرض الواقع، التي تأكدت بالخصوص، من خلال مكانة ضيف الشرف التي منحت لروسيا خلال الطبعة الـ 50 لمعرض الجزائر الدولي. وإلى جانب المصدرين التقليديين للتمر الجزائري-- الذي يشهد إقبالا جد كبير من طرف المستهلك الروسي- يوجد أيضا بالجناح الجزائري الذي يتربع على مساحة 450 متر مربع عارضون جزائريون للفواكه والخضر (غري بلاست) ومصدرون للعجائن الغذائية والكسكس التقليدي (فريكات) والفواكه الجافة (ديدو) وغيرهم من العارضين.

في هذا الصدد، يشكل تنظيم جلسات تذوق وجبات صغيرة محضرة أساسا من التمر أمرا جديدا لهذه الطبعة بالنسبة للمشاركة الجزائرية. يعد الصالون فرصة سانحة من أجل ترقية المنتوجات الجزائرية في السوق الروسية التي تشكل سوقا واعدة، نظرا لحجمها الواسع ، حسب العارضين الجزائريين الذين يعتبرون أن الصالون يسمح بـ لقاء زبائن محتملين مجتمعين في المكان نفسه والتفاوض في أعمال تجارية في مدى زمني أقصر .