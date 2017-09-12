شريط الاخبار
الأتراك مرتاحون لتطوّر نمو استثماراتهم في الجزائر وزارة الاتصال تقاضي مسؤولي مؤسسات إعلامية زوّروا شهادات عمل الجزائر تبحث عن فرص تسويق منتجاتها في روسيا تطوير قطاع الصناعة المنجمية من أولويات الدولة تونس تتجه لإنجاز أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم تونور مرموري يعلن عن إنشاء مدينة مارينا في سيدي فرج حمس تعارض تطبيق المادة 102 لعدم شغور منصب الرئيس اجتماعات تشاورية دورية مع رؤساء الكتل لبحث رزنامة الجلسات تدمير ثلاثة مخابئ للإرهابيين بالبويرة مشروع بين الجزائر ومنطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا لتحقيق الأمن الغذائي أزمة السكن.. تذبذب الماء وانقطاع الكهرباء تُخرج المواطنين إلى الشارع وزارة الصحة تعلن عن مشروع لمراجعة مخطط العلاج منحة 3000 دج تتحول إلى محنة للعائلات المعوزة 40 بالمائة من الطلبة لم يحصلوا على غرفهم لجهلهم كيفية التسجيل عيسى: الطريقة الكركرية مسألة سياسية أمنية لا علاقة لها بالدين إحباط محاولة استهداف مقر الأمن الحضري الأول لقديل شرق وهران موسم الحج لهذا العام ناجح بشهادة السلطات السعودية لا بديل عن بناء تصويب ديمقراطي سلمي هؤلاء هم التلاميذ المعنيون بمجانية الكتب المدرسية ولد علي يفتح تحقيقا مع زطشي في قضية الفرنسي بلاكار قدوم بلاكار دون علم ولد علي يوسع الهوة بين الوزارة وزطشي ! أويحيى يمنع إقامة الحفلات والمخيمات الصيفية داخل المدارس سلفيون يسيطرون على المساجد ومتطرفون يعتدون على أئمتها «تائب» يحرّض على الإرهاب عبر «فايسبوك»! تواتي يهدد بالاستقالة من أفانا قبل أيام عن نهاية جمع التوقيعات الوزير الأول السابق تبون محل تحقيق! وزارة الصناعة تنظم متلقى لإطلاق القطب التنافسي للصناعات الغذائية بالمتيجة وزارة التربية تحصي أزيد من 4200 أستاذ غائب و53 مدرسة مغلقة تنصيب 437 شاب في مناصب دائمة بمصنع سوفاك غليزان أويحيى يبعث الحوار مع الطبقة السياسية الأمن يشن حملة بحث عن إرهابيين من داعش من بينهم أربعة أجانب أنتربول يشطب اسم القرضاوي من قائمة المطلوبين بوحجة ينصب بوروينة مديرا للإعلام بالبرلمان قطر تلغي تأشيرة الدخول أمام الرعايا الجزائريين بشروط الإطاحة بأربعة أشخاص آخرين لهم علاقة باعتداء تيارت بورصة الأورو تلتهب بعد قرارات الحكومة وتخوفات من تأزم الوضع الاقتصادي حمس تدعو الخارجية لتحرّك دبلوماسي أكثر فعالية في قضية الروهينجا برمجة أربعة ملتقيات لتكوين أعضاء هيئة مراقبة الانتخابات أزيد من 1300 جزائري «تقلشوا» في فنادق وخيم راقية بالبقاع المقدسة حجاج جزائريون فرادى وقادمون من أوروبا شوشوا على البعثة
  1. الرئيسية
  2. الاقتصاد
  3. تطوير قطاع الصناعة المنجمية من أولويات الدولة

الوزير يوسف يوسفي من البليدة:

تطوير قطاع الصناعة المنجمية من أولويات الدولة

  12 سبتمبر 2017 - 19:41   قرئ 1 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
تطوير قطاع الصناعة المنجمية من أولويات الدولة

  أكد وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي، أمس، على هامش الملتقى حول إنشاء قطب تنافسي للصناعات الغذائية بمنطقة المتيجة، أن الدولة عازمة على انتهاج سياسة التصنيع بشكل جدي، وأنها سطرت ضمن أولوياتها استغلال الثروات المنجمية التي تتوفر عليها الجزائر. 

 

جاء تصريح الوزير مباشرا وقويا، حيث بين أن الدولة عازمة على قطع الطريق أمام استيراد بعض المواد التي يمكن أن نصنعها بالجزائر، وقال مؤكدا، أنه ليس من الطبيعي والمعقول أن نستورد موادا مثل الرخام وأحجار الزينة والديكور ونحن نملكها، كما أن لدينا إمكانات تصنيع مواد ما زلنا نستوردها مثل الأسمدة ، وأضاف أن مخطط الحكومة اليوم يرمي إلى تنويع الاقتصاد الوطني، خصوصا أن بلادنا تملك مؤهلات طبيعية وثروات منجمية يجب استغلالها، وأنه تمت مباشرة شراكات في هذا الخصوص، لا سيما ما تعلق بصناعة الحديد والرصاص والزنك والذهب والمواد الضرورية للصناعة.

كشف الوزير، عن إحراز الصناعات الميكانيكية والمعادن وكذا صناعة السيارات تقدما سريعا في الجزائر، حيث سيتم الشروع قريبا في تصنيع التجهيزات الخاصة بالصناعة النفطية والطاقوية وستعرف صناعة النسيج هي الأخرى تجديدا، وواصل وزير الصناعة والمناجم كلامه، بأن إنشاء هذا القطب التنافسي للصناعات الغذائية بالمتيجة سيكون بمثابة مشروع نموذجي سيتم تعميمه وتدعيمه بأقطاب أخرى على مستوى الوطن. لم يخف وزير الصناعة يوسف يوسفي وجود طلبات مهمة وكبيرة جدا على العقار الصناعي، وأن الحكومة سترفع عروضها في هذا الشأن لتلبية كل الطلبات وتحقيق الاكتفاء في هذا الباب.

آمال عماري

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الاقتصاد

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات