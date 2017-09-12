الوزير يوسف يوسفي من البليدة:

تطوير قطاع الصناعة المنجمية من أولويات الدولة

أكد وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي، أمس، على هامش الملتقى حول إنشاء قطب تنافسي للصناعات الغذائية بمنطقة المتيجة، أن الدولة عازمة على انتهاج سياسة التصنيع بشكل جدي، وأنها سطرت ضمن أولوياتها استغلال الثروات المنجمية التي تتوفر عليها الجزائر.

جاء تصريح الوزير مباشرا وقويا، حيث بين أن الدولة عازمة على قطع الطريق أمام استيراد بعض المواد التي يمكن أن نصنعها بالجزائر، وقال مؤكدا، أنه ليس من الطبيعي والمعقول أن نستورد موادا مثل الرخام وأحجار الزينة والديكور ونحن نملكها، كما أن لدينا إمكانات تصنيع مواد ما زلنا نستوردها مثل الأسمدة ، وأضاف أن مخطط الحكومة اليوم يرمي إلى تنويع الاقتصاد الوطني، خصوصا أن بلادنا تملك مؤهلات طبيعية وثروات منجمية يجب استغلالها، وأنه تمت مباشرة شراكات في هذا الخصوص، لا سيما ما تعلق بصناعة الحديد والرصاص والزنك والذهب والمواد الضرورية للصناعة.

كشف الوزير، عن إحراز الصناعات الميكانيكية والمعادن وكذا صناعة السيارات تقدما سريعا في الجزائر، حيث سيتم الشروع قريبا في تصنيع التجهيزات الخاصة بالصناعة النفطية والطاقوية وستعرف صناعة النسيج هي الأخرى تجديدا، وواصل وزير الصناعة والمناجم كلامه، بأن إنشاء هذا القطب التنافسي للصناعات الغذائية بالمتيجة سيكون بمثابة مشروع نموذجي سيتم تعميمه وتدعيمه بأقطاب أخرى على مستوى الوطن. لم يخف وزير الصناعة يوسف يوسفي وجود طلبات مهمة وكبيرة جدا على العقار الصناعي، وأن الحكومة سترفع عروضها في هذا الشأن لتلبية كل الطلبات وتحقيق الاكتفاء في هذا الباب.