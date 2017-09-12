أكد انطلاق 56 بالمائة من مشاريع السياحة المعتمدة

مرموري يعلن عن إنشاء مدينة مارينا في سيدي فرج

أعلن وزير السياحة والصناعة التقليدية، حسن مرموي، عن إنشاء مدينة مارينا السياحية في ناحية سيدي فرج غرب العاصمة، وأشار إلى أن %56 من المشاريع السياحية التي تم اعتمادها انطلقت وهي في طور الإنجاز.

كشف وزير السياحة والصناعة التقليدية، خلال الزيارة الميدانية بالعاصمة، عن وجود حراك كبير قصد استحداث مشروع مارينا ، دون أن يقدم تفاصيل أكثر عن هذا المشروع الضخم، وأشار حسن مرموري، إلى أن الجزائر تتجه مؤخرا إلى الاستثمار بقوة في مجال السياحة، حيث أنفقت 900 مليار دينار خلال 17عاما، وصرفت نحو 120 مليار على مجمعات فندقية وسلسلة حمامات، وأضاف المسؤول الأول عن القطاع، أن 56 بالمائة من المشاريع السياحية التي تم اعتمادها، انطلقت وهي في طور الإنجاز، وذكر خلال الجولة التي قادته للوقوف على واقع القطاع، أن العاصمة لها طابع سياحي خاص وجب تثمينه من مختلف النواحي.

شدد بالمناسبة، على ضرورة إنهاء أشغال ترميم فندق السفير في وقتها، حيث قال لن أقبل التأخير في تسليمه ، وأضاف أن الترميم لا يجب أن يمس الطابع التراثي للفندق الذي يملك بعدا تاريخيا وثقافيا عريقا.