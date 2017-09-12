شريط الاخبار
الأتراك مرتاحون لتطوّر نمو استثماراتهم في الجزائر وزارة الاتصال تقاضي مسؤولي مؤسسات إعلامية زوّروا شهادات عمل الجزائر تبحث عن فرص تسويق منتجاتها في روسيا تطوير قطاع الصناعة المنجمية من أولويات الدولة تونس تتجه لإنجاز أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم تونور مرموري يعلن عن إنشاء مدينة مارينا في سيدي فرج حمس تعارض تطبيق المادة 102 لعدم شغور منصب الرئيس اجتماعات تشاورية دورية مع رؤساء الكتل لبحث رزنامة الجلسات تدمير ثلاثة مخابئ للإرهابيين بالبويرة مشروع بين الجزائر ومنطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا لتحقيق الأمن الغذائي أزمة السكن.. تذبذب الماء وانقطاع الكهرباء تُخرج المواطنين إلى الشارع وزارة الصحة تعلن عن مشروع لمراجعة مخطط العلاج منحة 3000 دج تتحول إلى محنة للعائلات المعوزة 40 بالمائة من الطلبة لم يحصلوا على غرفهم لجهلهم كيفية التسجيل عيسى: الطريقة الكركرية مسألة سياسية أمنية لا علاقة لها بالدين إحباط محاولة استهداف مقر الأمن الحضري الأول لقديل شرق وهران موسم الحج لهذا العام ناجح بشهادة السلطات السعودية لا بديل عن بناء تصويب ديمقراطي سلمي هؤلاء هم التلاميذ المعنيون بمجانية الكتب المدرسية ولد علي يفتح تحقيقا مع زطشي في قضية الفرنسي بلاكار قدوم بلاكار دون علم ولد علي يوسع الهوة بين الوزارة وزطشي ! أويحيى يمنع إقامة الحفلات والمخيمات الصيفية داخل المدارس سلفيون يسيطرون على المساجد ومتطرفون يعتدون على أئمتها «تائب» يحرّض على الإرهاب عبر «فايسبوك»! تواتي يهدد بالاستقالة من أفانا قبل أيام عن نهاية جمع التوقيعات الوزير الأول السابق تبون محل تحقيق! وزارة الصناعة تنظم متلقى لإطلاق القطب التنافسي للصناعات الغذائية بالمتيجة وزارة التربية تحصي أزيد من 4200 أستاذ غائب و53 مدرسة مغلقة تنصيب 437 شاب في مناصب دائمة بمصنع سوفاك غليزان أويحيى يبعث الحوار مع الطبقة السياسية الأمن يشن حملة بحث عن إرهابيين من داعش من بينهم أربعة أجانب أنتربول يشطب اسم القرضاوي من قائمة المطلوبين بوحجة ينصب بوروينة مديرا للإعلام بالبرلمان قطر تلغي تأشيرة الدخول أمام الرعايا الجزائريين بشروط الإطاحة بأربعة أشخاص آخرين لهم علاقة باعتداء تيارت بورصة الأورو تلتهب بعد قرارات الحكومة وتخوفات من تأزم الوضع الاقتصادي حمس تدعو الخارجية لتحرّك دبلوماسي أكثر فعالية في قضية الروهينجا برمجة أربعة ملتقيات لتكوين أعضاء هيئة مراقبة الانتخابات أزيد من 1300 جزائري «تقلشوا» في فنادق وخيم راقية بالبقاع المقدسة حجاج جزائريون فرادى وقادمون من أوروبا شوشوا على البعثة
  1. الرئيسية
  2. الاقتصاد
  3. تونس تتجه لإنجاز أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم تونور

فيما يراوح مشروع ديزرتيك مكانه

تونس تتجه لإنجاز أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم تونور

  12 سبتمبر 2017 - 20:23   قرئ 1 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
تونس تتجه لإنجاز أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم تونور

في الوقت الذي نجحت فيه تونس في جلب استثمارات مغرية في مجال الطاقة الشمسية وتتجه إلى إنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء وتصديره نحو أوروبا، تُطرح تساؤلات عديدة عن الخلل في عدم نجاح الجزائر في كسب مثل هكذا مشاريع مُنتجة بعد فشلها في الظفر بمشروع مماثل  ديزرتيك  الذي قتلته الدبلوماسية الضعيفة منذ سنوات خلال مفاوضاتها مع ألمانيا، خاصة أن بلادنا تمتلك أكبر حجم من الطاقة الشمسية في الصحراء، ولو استثمرنا فيها لكانت مصدر تمويل ثان للاقتصاد الوطني إلى جانب النفط.

 

يبدو أن الدول المغاربية على غرار تونس والمغرب تُسابق الزمن إلى تطوير اقتصاداتها وفع عجلة نمو بلدانها، خاصة من خلال اقتحامها للمجالات الطاقوية، على غرار استغلال الطاقة الشمسية النظيفة لتوليد الكهرباء وتوجيهها للتصدير نحو البلدان الأجنبية مثل الدول الأوربية، مما يدر أرباحا وأموالا طائلة بالعملة الصعبة، من شأنها سد نسبة عجز ميزانها التجاري وتوفير مصادر تمويل حيوية دائمة، الأمر الذي يدفع إلى التساؤل عن دور وزارة الطاقة لاستقطاب مثل هكذا مشاريع مثمرة، في ظل الأزمة المالية التي تمر بها الجزائر جراء تهاوي أسعار النفط وانحصارها ما بين 48-55 دولارا منذ بداية السنة الجارية دون أي تعاف يُذكر، إضافة إلى نفاذ الأموال بصندوق الإيرادات، ناهيك عن استنزاف نحو 50 بالمائة من احتياطي الصرف الأجنبي لينخفض إلى 105 مليار دولار فقط جويلية المنصرم.    بعد أن أحيت الجزائر مشروع شبيه  ديزرتيك  الألماني للطاقات المتجددة من جديد مع الألمان وفق دفتر شروط وصيغة جديدة تركز على التطوير الصناعي، عبر إطلاق مناقصة قيد التحضير من طرف وزارتي الطاقة والصناعة لإنتاج 4500 ميغاواط من الكهرباء آفاق 2020، وينتظر الجزائريون أن يرى المشروع النور في أقرب الآجال دون إجهاضه لتمكين البلاد من التصدير للخارج.

وفي السياق ذاته، تسجل تونس قفزة نوعية في التطور الطاقوي بتبنيها لأكبر مشروع للطاقة الشمسية، حيث يقوم وفد من المجموعة البريطانية  نور  المتخصصة في مجال الطاقة الأسبوع المقبل، بزيارة استكشافية وميدانية إلى ولاية قبلي بتونس لبحث إنجاز مشروع لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في محطة تعد الأكبر عالميا من المزمع إحداثها في منطقة  رجيم معتوق  على مساحة تناهز 20 ألف هكتار، حيث يعرف المشروع بـ  تونور ، وأوضحت السلطات المالية التونسية أنه في حال عزم ومضي الشركة في إنجاز هذا المشروع، فإن السلطات التونسية ستعمل على تذليل كافة الإجراءات التي تمكّن من إنجاز المشروع الذي وصفه بالضخم، م أن تذليل الإجراءات يسساعد في تسهيل المشروع. وعُرض المشروع للنظر فيه أمام اللجنة العليا للاستثمار وللمصادقة عليه من قبل مجلس نواب الشعب التونسي، وأشار المصدر نفسه إلى أن الزيارة المرتقبة لممثلي الشركة للجهة وتنقلهم إلى منطقة  رجيم معتوق  ستمكن من الوقوف على فرص إنجاز هذه المحطة بالجهة، والتي سيتم من خلالها توليد الكهرباء اعتمادا على الطاقة الشمسية وتصديره إلى الدول الأوروبي، مما يرفع حجم مداخيل البلاد من صادرات الطاقة الكهربائية وتطور اقتصادها، بعدما كان القطاع السياحة المجال الوحيد الذي أنقذ البلاد من الضعف الاقتصادي. للإشارة، فإن مشروع  تونور  قدم من قبل الشركة البريطانية منذ سنة 2012، وظلت هذه الفكرة، وأُعيد تفعيله في شهر مارس الماضي، لإقامة هذه المحطة التي ستكون الأكبر عالميا في مجال توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، خاصة أن المشروع بإمكانه تصدير الطاقة إلى أوروبا أيضا.

 مريم سلماوي

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الاقتصاد

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات