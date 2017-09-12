فيما يراوح مشروع ديزرتيك مكانه

تونس تتجه لإنجاز أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم تونور

في الوقت الذي نجحت فيه تونس في جلب استثمارات مغرية في مجال الطاقة الشمسية وتتجه إلى إنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء وتصديره نحو أوروبا، تُطرح تساؤلات عديدة عن الخلل في عدم نجاح الجزائر في كسب مثل هكذا مشاريع مُنتجة بعد فشلها في الظفر بمشروع مماثل ديزرتيك الذي قتلته الدبلوماسية الضعيفة منذ سنوات خلال مفاوضاتها مع ألمانيا، خاصة أن بلادنا تمتلك أكبر حجم من الطاقة الشمسية في الصحراء، ولو استثمرنا فيها لكانت مصدر تمويل ثان للاقتصاد الوطني إلى جانب النفط.

يبدو أن الدول المغاربية على غرار تونس والمغرب تُسابق الزمن إلى تطوير اقتصاداتها وفع عجلة نمو بلدانها، خاصة من خلال اقتحامها للمجالات الطاقوية، على غرار استغلال الطاقة الشمسية النظيفة لتوليد الكهرباء وتوجيهها للتصدير نحو البلدان الأجنبية مثل الدول الأوربية، مما يدر أرباحا وأموالا طائلة بالعملة الصعبة، من شأنها سد نسبة عجز ميزانها التجاري وتوفير مصادر تمويل حيوية دائمة، الأمر الذي يدفع إلى التساؤل عن دور وزارة الطاقة لاستقطاب مثل هكذا مشاريع مثمرة، في ظل الأزمة المالية التي تمر بها الجزائر جراء تهاوي أسعار النفط وانحصارها ما بين 48-55 دولارا منذ بداية السنة الجارية دون أي تعاف يُذكر، إضافة إلى نفاذ الأموال بصندوق الإيرادات، ناهيك عن استنزاف نحو 50 بالمائة من احتياطي الصرف الأجنبي لينخفض إلى 105 مليار دولار فقط جويلية المنصرم. بعد أن أحيت الجزائر مشروع شبيه ديزرتيك الألماني للطاقات المتجددة من جديد مع الألمان وفق دفتر شروط وصيغة جديدة تركز على التطوير الصناعي، عبر إطلاق مناقصة قيد التحضير من طرف وزارتي الطاقة والصناعة لإنتاج 4500 ميغاواط من الكهرباء آفاق 2020، وينتظر الجزائريون أن يرى المشروع النور في أقرب الآجال دون إجهاضه لتمكين البلاد من التصدير للخارج.

وفي السياق ذاته، تسجل تونس قفزة نوعية في التطور الطاقوي بتبنيها لأكبر مشروع للطاقة الشمسية، حيث يقوم وفد من المجموعة البريطانية نور المتخصصة في مجال الطاقة الأسبوع المقبل، بزيارة استكشافية وميدانية إلى ولاية قبلي بتونس لبحث إنجاز مشروع لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في محطة تعد الأكبر عالميا من المزمع إحداثها في منطقة رجيم معتوق على مساحة تناهز 20 ألف هكتار، حيث يعرف المشروع بـ تونور ، وأوضحت السلطات المالية التونسية أنه في حال عزم ومضي الشركة في إنجاز هذا المشروع، فإن السلطات التونسية ستعمل على تذليل كافة الإجراءات التي تمكّن من إنجاز المشروع الذي وصفه بالضخم، م أن تذليل الإجراءات يسساعد في تسهيل المشروع. وعُرض المشروع للنظر فيه أمام اللجنة العليا للاستثمار وللمصادقة عليه من قبل مجلس نواب الشعب التونسي، وأشار المصدر نفسه إلى أن الزيارة المرتقبة لممثلي الشركة للجهة وتنقلهم إلى منطقة رجيم معتوق ستمكن من الوقوف على فرص إنجاز هذه المحطة بالجهة، والتي سيتم من خلالها توليد الكهرباء اعتمادا على الطاقة الشمسية وتصديره إلى الدول الأوروبي، مما يرفع حجم مداخيل البلاد من صادرات الطاقة الكهربائية وتطور اقتصادها، بعدما كان القطاع السياحة المجال الوحيد الذي أنقذ البلاد من الضعف الاقتصادي. للإشارة، فإن مشروع تونور قدم من قبل الشركة البريطانية منذ سنة 2012، وظلت هذه الفكرة، وأُعيد تفعيله في شهر مارس الماضي، لإقامة هذه المحطة التي ستكون الأكبر عالميا في مجال توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، خاصة أن المشروع بإمكانه تصدير الطاقة إلى أوروبا أيضا.