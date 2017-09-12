7بالمئة هي نسبة نمو القروض حتى جوان 2017

أفاد رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية الرئيس المدير العام لبنك الفلاحة والتنمية الريفية بوعلام جبار هذا الأربعاء أن القروض نمت بنسبة 7 بالمئة حتى جوان 2017مقارنة بالعام الفارط ،أي بزيادة تقدر ب600مليار دينار حسب الحصيلة الرسمية لبنك الجزائر

واعتبر جبار في برنامج "ضيف الصباح" للقناة الاذاعية الأولى الحصيلة إيجابية بالنظر إلى دورالبنوك المحوري في تمويل الاقتصاد الوطني ، سيما في الوقت الراهن إذ يتعين أن يكون دورها أكثر فعالية في تمويل و مرافقة المشاريع للحفاظ على الوتيرة الايجابية للنمو.وأضاف الرئيس المدير العام لبنك الفلاحة والتنمية الريفية أن 75بالمئة من هذه القروض وجهت للإستثمار وأن نسبة نمو القروض بشكل عام في القطاع الخاص أفضل من نسبة القطاع العام.من جهة أخرى تطرق ضيف الأولى إلى عصرنة التنظيم التجاري والداخلي للبنوك من خلال توفير أحسن الخدمات باستخدام التكنولوجيات الجديدة.ومن هذه الخدمات الدفع الالكتروني الذي يتضمن الدفع الجواري على مستوى المتاجر والدفع الالكتروني عن بعد الذي انطلق بصفة رسمية أكتوبر الفارط بانخراط 20متعاملا منهم متعاملو الهاتف النقال ،شركات التأمين ،سونلغاز ،الجوية الجزائرية واتصالات الجزائر