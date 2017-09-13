الظاهرة لم تعد مقتصرة على المناسبات والأعياد فقط

تواصل ارتفاع أسعار الخضر والفواكه و أزمة بطاطا جديدة في الأفق

الحكومة مطالبة بإخراج مخزون البطاطا لتفادي سيناريو الاحتكار

يبدو أن تواصل ارتفاع أسعار الخضر والفواكه لم يعد يقتصر على المناسبات فقط بل يمتد إلى أسابيع بعدها، على غرار منتوج البطاطا المادة واسعة الاستهلاك التي سجلت أعلى سعر لها منذ أزيد من 5 أشهر، حيث وصل إلى 70 دج لـ 1 كلغ ، وهو ما يُنذر بتكرار أزمة بطاطا مجددا وسط احتكار المضاربين وتخزينها في غرف التبريد دون إخراجها لضبط أسعار السوق، فيما يحذر التجار من تأزم الوضع أكثر، في حال عدم تدخل وزارتي الفلاحة والتجارة لإخارج المخزون الذي يغطي العجز في السوق لمدة شهرين كاملين.

خلال الجولة التي قادتنا إلى بعض أسواق التجزئة للخضر والفواكه بالعاصمة، على غرار سوق علي ملاح، سوق ميسوني وكذا براقي الذي لايبعد عن سوق الجملة للخضر بالكاليتوس، صدمتنا بورصة أسعار الخضر، أين سجل سعر الجزر 80 دج واللفت 100 دج للكيلوغرام الواحد، فضلا عن الخس الذي ما زال سعره متوقفا عند 150 دج لـ 1 كلغ، وما لمسناه من الارتفاع غير المبرر لأسعار البطاطا في ظرف أسبوعين بنحو 50 بالمائة لتصل إلى 65-70 دج.

مجبر: التهاب سعر البطاطا فوق 60 دج يُنذر ببداية أزمة جديدة

من جهته أرجع رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين الحاج الطاهر بولنوار، في اتصال بـ المحور اليومي ، ارتفاع أسعار الخضر في الأسواق إلى ضعف الإنتاج الوطني ونقص العرض في السوق الوطنية في الفترة الحالية بين نهاية شهر أوت وبداية أكتوبر، في انتظار جني المحصول الشتوي، كما هو الحال بالنسبة للفترة الممتدة بين شهري مارس وأفريل.

جدد محدثنا انتقاده لوزارتي التجارة والفلاحة بالدرجة الأولى حيال غياب مخطط زراعي وطني يضمن استقرار الإنتاج والتموين، وردع أي محاولات لاحتكار الأسعار والتحكم فيها من طرف المضاربين، مما يزيد من معاناة المواطن البسيط ويخنق جيبه أكثر في ظل ضعف القدرة الشرائية وصعوبة الوضع الاقتصادي، جراء تهاوي سعر النفط الممول الرئيسي للخزينة العمومية.

وفي السياق نفسه، قال بولنوار إن ضعف الغلة في هذه الفترة ساهم في إلتهاب أسعارها ووصولها إلى عتبة 70 دينارا، فيما يعود السبب كذلك يضيف بولنوار- إلى تخزينها في غرف التبريد تحسبا للفترة الشتوية، مما يتسبب في ندرتها في السوق، مما يفتح المجال أمام المضاربين والتجار الجشعين لرفع أسعارها إلى أقصى مستوى.

في سياق ذي صلة، برّر رئيس اللجنة الوطنية لممثلي أسواق الجملة للخضر والفواكه بالكاليتوس محمد مجبر، في حديثه لـ المحور اليومي ، الالتهاب الذي تعرفه بورصة أسعار الخضر بالندرة التي تشهدها السوق الوطنية في مختلف أنواع الخضر، ناهيك عن البطاطا التي تعد حالتها استثنائية، حيث تتم المضاربة في أسعارها كل سنة، بعد تخزين المحصول المتوفر بغرف التبريد واحتكاره من طرف المضاربين، وهو ما يغطي طلب الجزائريين لمدة شهرين كاملين، بالإضافة إلى نقص تموين أسواق الجملة بالخضر على غرار منتوج البطاطا الذي قفزت أسعاره من 50 دج للكيلوغرام الواحد إلى سقف 70 دينارا.

حذر مجبر في الصدد ذاته، من تواصل التهاب أسعار البطاطا إلى مستويات أعلى، معتبرا الأمر إنذارا بتكرار أزمة البطاطا وسيناريو احتكار المضاربين لها الذي عرفته المادة بداية السنة الجارية شهري فيفري ومارس الماضيين، أحين سجلت سعرا فاق 100 دج لـ 1 كلغ في بعض الأسواق. دعا مجبر في سياق متصل وزارتي الفلاحة والتجارة بالتنسيق مع الديوان الوطني للخضر واللحوم، إلى ضرورة إخراج مخزون المنتوج للسوق وضبط الأسعار ولو كلف الأمر تسقيف أسعارها لتفادي أزمة ندرة في السوق، ويتم ذلك يتابع محدثنا- بعد شراء أصحاب غرف التبريد الغلة بـ 15-20 دج للكيلوغرام الواحد، ليتم بيعها في أسواق الجملة بسعر متوسط لايتجاوز 30 دينارا لضمان الوفرة في السوق وعرضها بأسواق التجزئة بأسعار معقولة في متناول المواطنين تتراوح مابين 40-50 دينارا لـ 1 كلغ.