فيما أكدت أوبك ووكالة الطاقة الدولية تراجع العرض

النفط يصعد إلى 55 دولارا وتوقعات بارتفاع الطلب إلى 1.6 مليون برميل في 2018

ارتفعت أسعار نفط برنت مسجلة أعلى سعر لها منذ أشهر متجهة نحو 55 دولارا للبرميل، في الوقت الذي أكدت فيه أوبك ووكالة الطاقة الدولية تراجع إمدادات النفط للسوق العالمية، متوقعة ارتفاع الطلب على الذهب الأسود بمليون برميل يوميا خلال 2018، مما يدعم الأسعار أكثر للتعافي، في انتظار عقد اجتماع استثنائي مارس المقبل لتباحث تمديد العمل باتفاق خفض إنتاج الدول الأعضاء وغير الأعضاء، الأمر الذي من شأنه تخفيف حدة الضرر على اقتصاديات البلدان النفطية، على غرار الجزائر التي تمر بأزمة اقتصادية صعبة ما اضطرها لاتخاذ إجراءات أشد حدة وحزما لمواجهة الوضع. مريم سلماوي

تشهد سوق النفط الدولية تقلبات هذه الأيام تغلّب عليها الطابع التفاؤلي أكثر، خاصة بعد تصريحات أعضاء أوبك حول اجتماعات من شأنها تمديد اتفاق خفض الإنتاج في ظل تراجع الإنتاج العالمي للنفط، مما سيخفف الضغط على السوق الدولية ويدفع بالأسعار تدريجيا نحو التعافي والاستقرار.

وفي ذات الشـأن، أوضح وزير النفط الكويتي عصام المرزوق أمس أن أوبك قد تعقد اجتماعا استثنائيا في منتصف مارس إذا لم تتوصل إلى قرار بشأن تمديد تخفيضات إنتاج النفط حين تجتمع في نوفمبر المقبل، موضحا في لقاء جمعه بنظيره الفنزويلي ايولوخيو ديل بينو قائلا في الكويت في الاجتماع المقبل في نوفمبر، قد لا نتخذ قرارا بتمديد الاتفاق، وقد نعقد اجتماعا استثنائيا في منتصف مارس لهذا الأمر ، مشيرا إلى أن الاجتماع الذي ستعقده اللجنة الوزارية لمراقبة التزام الدول باتفاق خفض الإنتاج في فيينا الأسبوع المقبل سيتم خلاله استعراض البيانات الخاصة بالتزام الدول بخفض الإنتاج في شهر أوت الماضي.

وبالمقابل، توقعت منظمة البلدان المصدرة للبترول خلال إصدار التقرير الشهري أن يرتفع الطلب على نفطها في 2018، مشيرة إلى وجود بوادر لتحسن السوق العالمية، مشيرة إلى أن اتفاق خفض الإنتاج الذي أبرمته مع دول غير أعضاء بالمنظمة يساعد في تقليص تخمة المعروض التي تضغط على الأسعار، حيث ستحتاج دول العالم إلى 32.83 مليون برميل يوميا من نفط أوبك العام المقبل، بارتفاع قدره 410.000 برميل يوميا عن توقعاتها السابقة.

ومن جهتها، أبرزت وكالة الطاقة الدولية أمس أن فائض معروض النفط العالمي بدأ في التراجع بسبب النمو الأعلى من المتوقع للطلب الأوروبي والأمريكي، إلى جانب تراجع إنتاج أوبك والدول غير الأعضاء بالمنظمة، حيث رفعت الوكالة من توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2017 من 1.5 مليون برميل يوميا إلى 1.6 مليون برميل يوميا.

وانخفض إنتاج أوبك من النفط في أوت الماضي للمرة الأولى في خمسة أشهر، بفعل تجدد الاضطرابات في ليبيا، إذ تراجع إنتاج المنظمة بـ 0.21 مليون برميل يوميا ليصل إلى 32.67 مليون برميل يوميا، حيث ذكرت الوكالة أن مخزونات النفط العالمية بدأت في استعادة توازنها نتيجة انخفاض الإنتاج وارتفاع الطلب. وعن توقعات الوكالة ذاتها حول نسبة طلب أوبك، أكدت ذات المؤسسة بلوغ الطلب على نفط أوبك 32.7 مليون برميل يوميا بما يتماشى مع الإنتاج الحالي، حيث يُنتظر أن يحتاج العالم خلال 2018 إلى 32.4 مليون برميل يوميا من نفط أوبك.

وأرجعت وكالة الطاقة كل توقعاتها إلى أثر إعصار هارفي على أسواق النفط الأمريكية في ساحل خليج المكسيك حيث بدأ ينحسر، ومن المرجح أن يكون أثره على الأسواق العالمية قصير الأمد نسبيا، لكن من المحتمل أن يساهم في استعادة المخزونات توازنها بوتيرة أسرع.