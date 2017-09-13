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قالت إن استيرادها يتم بطريقة قانونية

وزارة التجارة تنفي إشاعة استيراد أمعاء الخنزير لصناعة المرقاز

  13 سبتمبر 2017 - 19:38   قرئ 23 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
وزارة التجارة تنفي إشاعة استيراد أمعاء الخنزير لصناعة المرقاز

نفت وزارة التجارة الأخبار المتداولة حول استيراد مواد غير مشروعة موجهة لصناعة النقانق  المرقاز ، تتمثل في أمعاء الخنزير، مؤكدة أنّ هذ

ا النوع من الواردات يخضع لرقابة صارمة من طرف وزارتي الفلاحة والتجارة.

أوضحت وزارة التجارة في بيان لها أنه تبعا لبعض المعلومات المتداولة والتي مفادها استيراد أمعاء الخنزير المملحة لاستعمالها في صناعة النقانق  المرقاز ، تعلم وزارة التجارة أن هذا المنتوج يخضع قبل استيراده الى ترخيص صحي لاستيراد المنتجات الحيوانية أو ذات المصدر الحيواني يسلم من طرف مصالح وزارة الفلاحة.

وأشارت وزارة التجارة في ذات البيان إلى أن هذا النوع من الواردات يخضع للرقابة الوثائقية والعينية من طرف المصالح البيطرية وكذا مصالح الرقابة وقمع الغش على المستوى الحدودي، وبالإضافة إلى الترخيص الصحي يشترط في هذا النوع من المنتجات إرفاق شهادة المطابقة  حلال  للمواد الغذائية المستوردة ممنوحة من طرف الهيأة المخولة لذلك في ملف الاستيراد.

 

أضاف نفس المصدر أنه تبعا لذلك فان مصالح الوزارة تطمئن أن الامعاء المستوردة بطريقة قانونية تبقى مطابقة للقوانين والأنظمة سارية المفعول.

بوعلام حمدوش

 
 

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