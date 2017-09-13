نحو استيراد 35 ألف طن من الشعير

طرح الديوان المهني للحبوب في الجزائر مناقصة عالمية لشراء كمية من علف الشعير تقدر بـ 35 ألف طن من الشعير وتحدد المناقصة أن شحن الشعير سيتم في الفترة بين الأول والخامس عشر من نوفمبر القادم على شحنتين على الأقل، ويمكن توريد الكمية من الشعير من أي منشأ والموعد النهائي لتقديم العروض كان بالأمس، وحسبما جاء في هذه المناقصة تطلب شحن الشعير في الفترة بين الأول الخامس عشر من نوفمبر على شحنتين على الأقل.

65 ألف عملية دفع إلكتروني

بلغ عدد العمليات المسجلة منذ بدايتها الـ 100 ألف عملية، فيما تم إحصاء 65 ألف عملية دفع إلكتروني عبر النهائيات بالبنوك، وتم توفير مليون ونصف المليون بطاقة دفع إكتروني حسبما كشف عنه الرئيس المدير العام لبنك الفلاحة والتنمية الريفية بوعلام جبار أمس، وكشف عن إنشاء البنوك العمومية لشركة ستعرض خدماتها على التجار قريبا وهي مختصة في تنصيب أجهزة الدفع ومرافقة التجار بالنصح والمتابعة.

تقلّص مخزونات النفط العالمية

أعلنت وكالة الطاقة الدولية الأربعاء، عن بدء انخفاض الفائض النفطي العالمي بسبب النمو الأقوى من المتوقّع في الطلب الأوروبي والأمريكي، إلى جانب انخفاض إمدادات أوبك والمنتجين من خارجها. ورفعت المنظّمة التي تنسّق سياسات الطاقة للدول الصناعية توقّعاتها لنمو الطلب على النفط في عام 2017، إلى 1.6 مليون برميل يوميّا من 1.5 مليون برميل يوميا.

وقالت الوكالة التي تتّخذ من باريس مقرا نمو الطلب حسب منظّمة التعاون الاقتصادي والتنمية مستمر في ارتفاعه أكثر من التوقعات، خصوصا في أوروبا والولايات المتّحدة .