ارتفاع قيمة الدولار يهوي بقيمة الدينار..ودعوات لتداول سندات من سوق البورصة

ارتفعت قيمة عملة الدولار مجددا في السوق الرسمية، ليتم تداول 1 دولار مقابل بعدما كان يُصرف مقابل 108 دينار إلى جانب ارتفاع قيمة صرف 1 أورو عند 132 دينار منذ أسبوع، مما يؤثر سلبا على قيمة العملة الوطنية بسبب اللجوء إلى طبع مزيد من النقود كأحد إجراءات التمويل غير التقليدي، مما سيؤدي حتما إلى اختلالات في نمو الاقتصاد الوطني وكذا ميزانية الدولة بداية من السنة الجارية لتمتد إلى 2018، في الوقت الذي يدعو فيه خبراء المالية إلى شراء السندات من سوق البورصة لتجنب دفع المال نقدا.

سجل الدولار أول أمس، تراجعا جديدا يوصف بـ «التاريخي» مقابل العملة الوطنية، حيث تم تداول 1 دولار مقابل 111.51 دينار، في التعاملات الرسمية بين البنوك حسب بنك الجزائر، ويأتي الانهيار الجديد في قيمة الدينار بعد أن سجلت العملة الوطنية استقرارا في الفترة الأخيرة مقابل العملات الأجنبية، فضلا عن الأكثر طلبا منها الدولار مقارنة بالأورو الذي كان يشهد ارتفاعا تصاعديا تاريخيا، قبل أن يفقد الدينار قيمته مجددا مقابل العملتين معا.

ومنذ 14 جوان الماضي، وطيلة ثلاثة أشهر ارتفع الدولار بمعدل 2.9 بالمائة مقابل الدينار، وخلال الفترة نفسها ارتفع الأورو بنسبة 8.90 بالمائة، وتم تداول 1 أورو مقابل 132.41 دينار الخميس الماضي، مسجلا تراجعا طفيفا مقارنة بالمستوى الذي بلغه يوم الجمعة الماضي 133.12 دينار.

ومن المتوقع حسب متابعين ومراقبين للسوق المالية أن يستمر تدهور الدينار الجزائري في الأسابيع المقبلة بسبب لجوء الحكومة إلى طباعة المزيد من الأموال، بعد لجوئها إلى الطرق غير التقليدية في التمويل المندرج ضمن مشروع تعديل قانون القرض والنقد الذي يُنتظر عرضه على البرلمان في أقرب الآجال للمصادقة عليه.

وفي سياق متصل، حذر الخبير الشأن المالي حميدوش امحمد في تصريح لـ «المحور اليومي»، الحكومة من شراء البنك المركزي للسندات من السوق الأولية، لأن ذلك يشكل خطرا على السيولة النقدية، موضحا أن هذا النوع من الأسواق أو ما يسمى بسوق الإصدار يتطلب سيولة نقدية هائلة، داعيا البنك المركزي إلى ضرورة شراء سندات الخزينة من السوق الثانوية أو ما يُعرف بسوق «التداول»، أين يتم تداول السندات بالبورصة باعتبارها أفضل الحلول دون دفع المال، بهدف وقف تهاوي قيمة الدينار لمستويات جديدة لم تسجلها منذ عشرات السنين، وتتم العملية عبر قيد الورقة المالية في البورصة ليبدأ التداول عليها بيعا وشراء بين المستثمرين فيما بينهم دون أن تكون الشركة المصدرة «الخزينة» طرفا في هذه العمليات.

انتقد محدثنا في السياق ذاته سياسة البنك المركزي في طبع مزيد من النقود، مما يؤزم الوضع المالي للبلاد أكثر ويضر بقيمة الدينار، حيث توقع محدثنا أن تسجل ميزانية 2018 عجزا نسبيا، نظرا للتعديل الذي مسّ قانون النقد والقرض، محذرا بنك الجزائر من صرف النقود في السوق الأولية والدخول في أزمة نفاد الأموال النقدية، مما يعرقل مساعي الحكومة إلى ضمان التمويل الداخلي لمختلف المشاريع، وهو الأمر الذي يؤزم الوضع الاقتصادي أكثر ويرفع فاتورة واردات الجزائر من المواد والسلع، فصلا عن إضعاف القدرة الشرائية للجزائريين أكثر بما يُنذر بتدهور حاد في المستوى المعيشي للمواطن البسيط خاصة، الأمر الذي حذر منه البنك العالمي في آخر تقرير له، لتتراجع نسبة نمو الناتج الداخلي الخام ما بين 2017-2019 إلى 1.4 بالمائة.