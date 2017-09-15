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خلال عرض منتجاتهم في المعرض الـ 26 للمنتجات الغذائية بموسكو

منتجو التمور الجزائرية يجددون عقود التصدير ويكسبون أسواقا جديدة

  15 سبتمبر 2017 - 19:54   قرئ 15 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
منتجو التمور الجزائرية يجددون عقود التصدير ويكسبون أسواقا جديدة

نجح منتجو التمور والمصدرون الجزائريون في تجديد عقود التصدير مع المتعاملين الأجانب، والظفر بعقود تموين لأول مرة نحو بلدان أجنبية جديدة، بعد عرض المنتجات الفلاحية التي من أهمها التمور الجزائرية في المعرض الـ 26 للمنتجات الغذائية بموسكو الذي شاركت فيه 65 دولة، والتي لاقت اهتماما من طرف المتعاملين الروس، في انتظار فتح السوق الجزائرية للتصدير نحو هذا البلد ورفع قيمة المداخيل خارج قطاع النفط.

أكد عدد من المصدرين الجزائريين للتمور محافظتهم على مكانتهم المتميزة عن طريق تجديد عقودهم وكسب أسواق أجنبية جديدة لمنتجاتهم والتوقيع على مع شركاء جدد. وقال المدير العام لأكبر مؤسسة مصدرة للتمور نحو موسكو «حققت مشاركة مهمة في صالون موسكو، حسبما ذكرته وكالة الأنباء الجزائرية، مبرزا بلوغ الأهداف المحددة عبر إيجاد شركاء جدد من أجل زيادة حصص السوق».من جهة أخرى، أبدى المتعاملون الأجانب اهتمامهم بالفواكه والخضر التي تُجنى في منطقة «أولاف» بأدرار، والتي عرضتها المؤسسة الجزائرية «اغري بلاست»، واعترف المسؤول عن مصلحة تطوير العلامات المسجلة «روستان كافازاروف» بالجودة العالية للمنتجات من حيث الذوق والحجم، مصرحا بقوله «نقدر بالخصوص خلو هذه المنتجات من الأسمدة الكيماوية»، مؤكدا عزمه التوجه قريبا إلى الجزائر من أجل تعميق الاتصالات، مركزا على إزالة العراقيل التي قد تعيق الشراكة في هذا القطاع. ومن جهته تحدث سفير الجزائر بموسكو اسماعيل علاوة، مع المتعاملين الجزائريين حول الفرص الكبيرة التي تتيحها السوق الروسية لاحتضان منتجاتهم ذات الجودة والنوعية المتميزة عن باقي التمور في البلدان المنتجة لها.

 
م. س
 

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