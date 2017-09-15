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أعلنت عن مساندتها المطلقة لأويحيى

الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية تشارك في لقاء النقابة والباترونا

  15 سبتمبر 2017 - 19:55   قرئ 10 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية تشارك في لقاء النقابة والباترونا

شاركت سعيدة نغزة رئيسة الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية CGEA، التي تضم منظمات أرباب العمل والمركزية النقابية في لقاء شركاء العقد الوطني .

تأتي مشاركة نغزة في سياق الدور الذي تلعبه الكنفدرالية التي تمثل أقدم وأهم منظمات أرباب العمل، ولم يستغرق الاجتماع سوى ساعة من الزمن، حيث تناول الكلمة كل من الأمين العام للمركزية النقابية ونايت عبد العزيز رئيس الكنفدرالية الوطنية للمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين CNPA بصفته الأكبر سنا، وركز المشاركون على دعم مساعي الحكومة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق الرفاه والاستقرار الاجتماعي، فضلا عن دعم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ويأتي هذا الاجتماع بعد الرسالة الموجهة من قبل الوزير الأول أحمد أويحيى إلى شركاء الثلاثية من نقابة وأرباب عمل، التي دعاهم فيها إلى دعم وتطوير الإنتاج الوطني وترقيته، موضحا في الرسالة التي وجهها إلى الأمين العام للمركزية النقابية ورؤساء منظمات أرباب العمل، أن الضرورة تقتضي تطبيق المادة 83 من نظام الصفقات العمومية، مشيرا إلى أن هذه المادة تمنح الأفضلية للإنتاج الوطني والمحلي بنسبة تصل إلى 25 بالمائة من العروض المقدمة، وتأتي الدعوة في إعقاب تعليمة وجهها الوزير الأول حملت رقم 13 بتاريخ 7 سبتمبر 2017 والموجهة للوزارات والولاة والتي تطرقت إليها «اكو ألجيريا»، حيث تمت الإشارة إلى توجه الحكومة إلى تشجيع المؤسسات الوطنية والمنتوج المحلي، وهو التوجه نفسه الذي عكسه مخطط عمل الحكومة أيضا.

في السياق نفسه، حث الوزير الأول على ضرورة العمل على تقليص الواردات من السلع والخدمات وتشجيع المنتوج الوطني، كما أمر شركاء الثلاثية بتطبيق التوجهات على أوسع نطاق، وحملت المراسلة الصادرة بتاريخ 7 سبتمبر عنوان «ترقية الإنتاج الوطني والمحافظة على ميزان المدفوعات»، وتمخض عن ذلك توقيع الأطراف المعنية على توقيع «تصريح مشترك» لتثمين القرارات التي خرجت بها مجلس الوزراء في الاجتماع الأخير، وقال عقب ذلك الأمين العام للممركزية النقابية عبد المجيد سيدي سعيد إنه «من خلال هذا التصريح نحن ندعم ونعزز ما قررناه مؤخرا والتعليمات التي أصدرها رئيس الجمهورية حتى ينخرط الشركاء في هذا التحدي الاجتماعي والاقتصادي».

وأوضح الأمين العام للمركزية النقابية، أن الدعم الذي أكده أطراف الثلاثية سيمكن «تدعيم القدرات لإعادة بناء الاقتصاد الوطني وتعزيز الديناميكية الاقتصادية وكذا إعادة بعث حركية الاستثمار وإشراك كل الفاعلين في إعادة بعث الحركية الاقتصادية»، وقال سيدي السعيد إن الإعلان يأتي للرد على الأطراف التي تروج للسلبية فقط، وهي طريقة للقول إن الفاعلين الحقيقيين في الميدان من مركزية نقابية وأرباب العمل يؤكدون دعمهم للرئيس بوتفليقة، وهي حقيقة يتم تجسيدها بكل صراحة وقناعة، وأعلن المتحدث عن عقد اجتماع مُقبل مع أرباب العمل سيُخصص لمناقشة الوضع الاقتصادي للبلاد.  

 

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