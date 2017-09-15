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الإجراء يمكنهم من تفادي الإقصاء من الصفقات العمومية

تمديد مهلة إيداع ملفات الحسابات الاجتماعية إلى 30 سبتمبر

  15 سبتمبر 2017 - 20:02   قرئ 11 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
تمديد مهلة إيداع ملفات الحسابات الاجتماعية إلى 30 سبتمبر

مكنت وزارة التجارة مهلة إضافية للمتعاملين الاقتصاديين والتجار المتأخرين عن إيداع ملفات الحسابات الاجتماعية تنتهي في 30 سبتمبر 2017، وبناء على ذلك فانه بإمكان المتأخرين انتهاز الفرصة لتسوية وضعياتهم لتفادي الإقصاء من الصفقات العمومية كإجراء قانوني ضد المخالفين، بتسجيلهم في البطاقية الوطنية لمرتكبي أعمال الغش. 

يدخل إيداع الحسابات الاجتماعية على مستوى المركز الوطني للسجل التجاري أو أحد فروعه بالولايات في إطار الإشهارات القانونية الإجبارية طبقا للمادة 717 الفقرة الثالثة التي تنص على أن «تودع حسابات الشركة المذكورة في المقطع الأول في المركز الوطني للسجل التجاري خلال الشهر الذي يلي مصادقة الجمعية العامة عليها، ويعد بمثابة إشهار»، وهو ما يستوجب إيداع الحسابات الاجتماعية كل سنة، طبقا لنص المادة 676 من القانون التجاري «تجتمع الجمعية العامة العادية مرة على الأقل في السنة خلال الستة أشهر التي تسبق قفل السنة المالية، فيما عدا تمديد هذا الأجل بناء على طلب مجلس الإدارة أو مجلس المديرين حسب الحالة بأمر من الجهة القضائية المختصة التي تبت في ذلك بناء على عريضة»، كما يتعين على البنوك والمؤسسات المالية إيداع حساباتها الفردية، طبقا للأمر رقم 03-11 المؤرخ في 26 أوت 2003 يتعلق بالنقد والقرض.
وطبقا للمادة 12 من القانون 04-08 المؤرخ في 14 أوت 2004 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، يقصد بالإشهار القانوني الإجباري بالنسبة للأشخاص الاعتباريين إطلاع الغير على مضمون الحسابات الاجتماعية التي يمكن من خلالها الحصول على صورة حقيقية عن الحالة المالية للشركات التجارية، وطبقا لأحكام القانون التجاري يتم إيداع الحسابات الاجتماعية في أجل شهر واحد (01) بعد تاريخ انعقاد الجمعية العامة التي تفصل في الحسابات الاجتماعية للسنة المالية المعتبرة حسب المادة 717 الفقرة 03 من القانون التجاري، كما يجب أن ينعقد اجتماع الجمعية العامة التي تفصل في الحسابات الاجتماعية خلال الفترة التي تمتد من الفاتح جانفي من السنة التي تلي قفل السنة المالية المعنية إلى غاية الثلاثين جوان من السنة نفسها، ويبقى تاريخ 30 جوان آخر أجل لانعقاد الجمعية، ومن الضروري أيضا الأخذ بالحسبان أن الشركات مقيدة بأجل شهر واحد انطلاقا من تاريخ انعقاد الجمعية للقيام بالإيداع على مستوى المركز الوطني للسجل التجاري أو أحد فروعه في الولايات.
تقع تحت طائلة العقوبات كل شركة مخالفة للترتيبات التي تقرها القوانين، لا سيما المادة 35 من القانون 04-08 المؤرخ في 14 أوت 2004 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية التي تنص على أنه «يعاقب على عدم إشهار البيانات القانونية المنصوص عليها في أحكام المواد 11، 12 و14 من هذا القانون بغرامة من 30.000,00 دج إلى 300.000,00 دج».للعلم، فإنه فور انقضاء الأجل القانوني للإيداع يرسل المركز الوطني لسجل التجار للمصالح المختصة التابعة لوزارة التجارة المكلفة بالرقابة، قوائم الشركات التي لم تقم بإيداع حساباتها الاجتماعية، طبقا للمادة 35 من القانون 04-08 المذكور أعلاه.
 
ياسمين. ب

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