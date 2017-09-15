وسط توقعات بتقلص العرض وارتفاع الطلب سنة 2018

النفط يصعد إلى أعلى مستوى له منذ 5 أشهر وبداية انفراج تدريجي للأزمة

سجلت بورصة السوق النفطية الدولية أعلى مستوى تعاف لها منذ 5 أشهر، حيث بلغ سعر برميل خام برنت 55.84 دولارا متجها نحو سعر 56 دولارا متأثرة بتوقعات حول تقلص العرض وارتفاع الطلب سنة 2018، مما يترجم بداية انفراج تدريجي لأزمة النفط ويبعث بالتفاؤل أكثر لدى البلدان النفطية على غرار الجزائر لتحسين حجم العائدات، مما يخفف الضغط عن احتياطي الصرف ويسمح بالتي أقرت إجراءات وصفها خبراء الاقتصاد بـ «الجدية وأكثر حزما من ذي قبل».

ارتفعت أسعار عقود النفط أثناء التعاملات أول أمس، دافعة خام القياس العالمي مزيج برنت إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر مسجلة سعر 55 دولارا للبرميل، استجابة لتوقعات وكالة الطاقة الدولية التي تفيد بأن الفائض في المعروض بالأسواق سيواصل الانكماش مع انخفاض الطلب على الوقود، فضلا عن ارتفاع الطلب على الذهب الأسود سيرتفع بـ 1 مليون برميل خلال سنة 2018، ليصل إجمالي الطلب إلى 1.6 مليون برميل يوميا. صعدت عقود برنت لأقرب استحقاق أكثر من واحد بالمائة إلى 55.99 دولارا للبرميل وهو أعلى مستوى لها منذ 13 أفريل الماضي قبل أن تتراجع قليلا إلى 55.43 دولارا، وقفزت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط إلى نحو 2 بالمائة إلى 50.50 دولارا للبرميل متخطية مستوى 50 دولارا للمرة الأولى منذ الخامس والعشرين من ماي المنصرم، وفي وقت لاحق قلص الخام الأمريكي مكاسبه إلى 1.32 بالمائة عند 49.95 دولارا للبرميل. يرتقب العالم على غرار البلدان المتضررة من أزمة النفط وفق توقعات منظمة «أوبك» ووكالة الطاقة الدولية الأسبوع الماضي، تحسنا بسوق النفط مقارنة بالوضعية الصعبة التي مرت بها هذه الدول على غرار الجزائر خلال السنتين الماضيتين، مما استوجب فرض إجراءات ترشيد النفقات، وهو ما يخفف حجم الإنفاق موازاة مع تراجع المداخيل، في انتظار تطوير قطاعات اقتصادية بديلة وهي أولوية الحكومة في مخطط عملها الجديد، التي من شأنها تمويل موازنة الحكومة بعيدا عن المحروقات التي تعد مصدر مال غير دائم، خاصة أن البرنامج الحكومي مخطط حسب رأي متابعين وخبراء اقتصاد «أكثر حزما وجدية» من ذي قبل، في انتظار حتمية توجه الحكومة نحو سن قانون مالية تكميلي لا محالة لتمويل البرامج المسجلة، وسط توقعات بتعافي سعر النفط ليصل إلى 75 دولارا للبرميل السنة المقبلة بتراجع فائض العرض وتسجيل توازن مع الطلب وقتها، حسب توقعات الخبير الاقتصادي حميدوش امحمد في حديث سابق لـ «المحور اليومي». كان الخبير ذاته قد تفاءل بتحسن وضع السوق النفطية، مما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني بتحسن حجم مداخيل عائداته، فتتقلص نسبة استنزاف احتياطي الصرف الأجنبي أكثر الذي تراجع إلى 105 مليار دولار، وطمأن الجزائريين بشأن الوضع الاقتصادي سنة 2018-2019، مؤكدا أن الاقتصاد الوطني تجاوز أصعب الظروف وتعدى مرحلة الخطر، بقوله «الصعب مررنا به، فاجتماعات «أوبك» كانت لربح الوقت ليتوازن الطلب والعرض بعيدا عن استقرار الأسعار»، والدليل - حسبه- تقلص فائض الإمدادات إلى أزيد من 800 ألف برميل مقارنة بـ 2 مليون برميل سنة 2016.

مريم سلماوي