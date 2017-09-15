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وجه انتقادات لاذعة لمسؤولي بلدية الخروب بسبب «اتساخ» مدينة علي منجلي

والي قسنطينة يأمر بمنح الأولوية للمستثمرين الناجحين في الاستفادة من عقارات مناطق النشاط

  15 سبتمبر 2017 - 20:05   قرئ 6 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
والي قسنطينة يأمر بمنح الأولوية للمستثمرين الناجحين في الاستفادة من عقارات مناطق النشاط

أكد والي قسنطينة عبد السميع سعيدون، أن الأولوية مستقبلا في الاستفادة من أوعية عقارية بمناطق النشاط الصناعي ببلدية عين السمارة، ستمنح للمؤسسات والمستثمرين الذي أثبتوا وجودهم في الميدان ونجحوا في تحويل استثماراتهم لشركات ناجحة تمكنت من خلق الثروة ووفرت مناصب شغل لشباب الولاية على غرار شركة «ويسو» المختصة في صناعة المناديل وتقوم بتصدير منتوجاتها إلى 14 دولة.

كانت مؤسسة «ويسو» إحدى محطات زيارة تفقدية قادت والي قسنطينة إلى عدة نقاط أبرزها تلك التي عرفتها المدينة الجديدة علي منجلي، وخصت قطاع الشباب والرياضة وعرفت تذمر واستياء المسؤول عن الجهاز التنفيذي، خاصة أن أغلب المشاريع التابعة لقطاع الرياضة والشباب بالمدينة تشهد تأخرا كبيرا وأخرى ورشاتها تعيش تدهورا وصل إلى درجة الكارثية على حد وصف سعيدون، وأمر والي قسنطينة بنبرة المستاء كل مؤسسات الإنجاز غير القادرة على تسليم المشاريع في المواعيد المحددة سلفا بالانسحاب، فيما حدد تاريخ مارس القديم لتسليم المركب الرياضي 3 آلاف مقعد بالوحدة الجوارية، واستكمال كل أجزاء المسبح النصف أولمبي، مع منح استغلال مشروعي الملعب الجواري والمسبح بالوحدة الثامنة للمستثمرين الخواص لإنجازهما والتكفل بهما. واستغل والي قسنطينة زيارته التفقدية لتقديم انتقادات لاذعة لمسؤولي بلدية الخروب، بسبب تردي الوضع البيئي بالمدينة علي منجلي التي تعرف تراكما كبيرا للأوساخ، مطالبا المسؤولين ذاته بضرورة تحسين وجه المدينة، خاصة أنه كما قال تم توفير كل الإمكانات للقضاء على هذه المشاهد التي أضحت ديكورا مميزا لمدينة آخذة في التوسع يوما بعد يوم، نظرا لبرنامج الترحيلات، مما يجعلها تحتاج إلى اهتمام أكبر.  تجدر الإشارة، إلى أن الوحدة الجوارية رقم 5 و6 بمدينة علي منجلي ستحظى بداية من صبيحة اليوم، بحملة تنظيف أطلق عليها اسم عملية «التطهير الكبرى»، حيث تم تسخير 850 عون و100 آلية لتطهير كافة المؤسسات العمومية الولائية، البلدية إلى جانب البلديات وبعض المتعاملين الاقتصاديين.

 
كريم. ك

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