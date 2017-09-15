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رغم تدعيم هياكله وحصوله على شهادة الجودة «إيزو «

ركود سوق السيارات وكبح نشاط الاستيراد يفقدان ميناء جيجل ثلث مداخيله

  15 سبتمبر 2017 - 20:08   قرئ 3 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
ركود سوق السيارات وكبح نشاط الاستيراد يفقدان ميناء جيجل ثلث مداخيله

تسبب الركود الحاد الذي تعرفه سوق السيارات بالجزائر في تكبيد ميناء جن جن بولاية جيجل خسائر كبيرة ستعود بالسلب على رقم أعمال هذا الفضاء البحري الذي حطم أرقاما قياسية خلال السنوات الأربع الأخيرة، بفعل الانتعاش الذي عرفته سوق السيارات بالوطن، والذي يشكل الرقم الأثقل في معادلة المداخيل الخاصة بثاني أكبر ميناء في الجزائر .

حتى إن تحفظت إدارة ميناء جن جن العالمي على إعطاء أرقام وافية بخصوص حجم التأثيرات التي نجمت عن انكماش سوق استيراد السيارات التي تمر عبر هذه المؤسسة البحرية التي شهدت تراجعا حسب أرقام رسمية بنسبة تفوق العشرين بالمائة إلى حدود سبتمبر من السنة الجارية، إلا أن خبراء ومتابعين لسيرورة التنمية الاقتصادية بعاصمة الكورنيش، أكدوا أن تراجع نشاط استيراد السيارات بميناء جن جن كبّد الميناء المذكور خسائر فادحة، حيث تراجعت مداخيله بنسبة تقارب الأربعين بالمائة، وهو ما يعادل ثلث مداخيل الميناء، يحدث هذا رغم التدعيم النوعي الذي تعرفه هياكل هذا الفضاء البحري الذي من استفاد من مشروع لحماية حوضه من التموجات البحرية الذي يسمح بحماية السفن من خطر الأمواج وكذا استقبال السفن الكبيرة ذات الحمولة القياسية، ناهيك عن مشروع آخر لنهائي الحاويات الذي سيسمح بانضمام الميناء إلى الحضيرة العالمية للحاويات، وكانت المؤسسة المينائية لجن جن تحصلت في وقت سابق على شهادة إدارة الجودة المعروفة باسم «إيزو 9001» وهي الشهادة التي تحصل عليها الميناء في أعقاب الزيارة التي حظي بها من قبل مكتب «ميدي أنثرناسيونال» الذي يملك فرعا له بالجزائر، والذي يتوفر على أفضلية منح هذه الشهادة ذات الرمزية الكبيرة التي من شأنها أن تعزز سمعة الميناء وسط نظرائه بحوض البحر الأبيض المتوسط، في ظل المنافسة التي يجدها من قبل عدة موانئ مجاورة وفي مقدمتها ميناء طنجة بالمغرب  ومن ثمة الاستعداد للمرحلة المقبلة، حيث ينتظر أن يتحول ميناء جنجن إلى محطة لاستقبال السلع الخاصة بعدد من الدول الإفريقية الحبيسة أو بالأحرى تك التي لا تتوفر على منفذ بحري في إطار الاتفاقيات الموقعة بين الجزائر وعدد من دول الجوار الإفريقية .

عماد. م

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