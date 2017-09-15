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فيما تشمل التغطية 10 ملايين نسمة

جازي توسع شبكتها من الجيل الرابع إلى 24 ولاية

  15 سبتمبر 2017 - 20:10   قرئ 1 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
جازي توسع شبكتها من الجيل الرابع إلى 24 ولاية

أعلنت جازي الشركة الرائدة في مجال تكنولوجيا الاتصالات الرقمية، عن إطلاق شبكة الجيل الرابع في أربع ولايات جديدة، وهي عنابة و تمنراست وأدرار ومعسكر، وتدعو زبائنها الحاليين والمستقبليين للاستفادة الكاملة من عروضها ومن خدمات الجيل الرابع في هذه المناطق. 

مع هذه التوسعة بلغ عدد الولايات التي يغطيها المتعامل بشبكة الجيل الرابع أربعا وعشرين ولاية هي كالتالي: الجزائر العاصمة، عين الدفلى، برج بوعريريج، البويرة، بومرداس، الوادي، مستغانم، وهران، سكيكدة، تيزي وزو، تلمسان، البليدة، باتنة، سطيف، قسنطينة، الجلفة، تيارت، المدية، بجاية، ميلة، عنابة، تمنراست، معسكر وأدرار.وبفضل التغطية الجديدة تصل نسبة السكان التي تغطيها جازي بشبكة الجيل الرابع إلى 25 ٪ من عدد السكان أي ما يقارب 10 ملايين نسمة وهو تأكيد من المؤسسة على احترام التزاماتها التعاقدية الواردة في رخصة استغلال شبكة الجيل الرابع للهاتف النقال، وهو أيضا تنفيذ لتعهد المتعامل باستثمار مليار دولار على مدى 5 سنوات، هذه التوسعة للشبكة هي نتيجة ملموسة ستساعد على بناء أكبر شبكة للجيل الرابع في الجزائر وتعزيز التغطية بالجيل الثالث، إلى جانب رفع مستوى أداء شبكة الجيل الثاني، ولكونها شركة جزائرية يملكها الصندوق الوطني للاستثمار بنسبة 51 بالمائة، تعمل جازي باستمرار على المساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني من خلال تحسين منشآته، وبالإضافة إلى هذه الاستثمارات التكنولوجية الضخمة، تستثمر جازي في رأس المال البشري، فبدعم من مجمع فيون أطلقت الشركة حملة توظيف واسعة تستهدف مواهب الغد، حيث شرعت في انتقاء مئات الوظائف الجديدة التي لم تكن متوفرة من قبل في السوق الوطنية، ولكن نشر أفضل شبكة وجذب المواهب المحلية لا يعتبر إنجازا من دون التقرب من الزبائن، ولهذا السبب شرعت جازي في تنفيذ خطة طموحة لفتح نقاط بيع جديدة، حيث تم بالفعل فتح 36 متجرا هذه السنة، ومن المنتظر تدشين 19 متجرا آخر قبل نهاية العام. 

مريم. س

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