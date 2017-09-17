بهدف تحقيق التنمية السياحية والترويج للوجهة الجزائرية

فاعلون عموميون وخواص يؤسسون ألجيريا توريزم كلوستر

أقدم عدد من الفاعلين العموميين والخواص في مجال السياحة على تأسيس تجمع ألجيريا توريزم كلوستر Algeria Tourism Cluster ، هدفه تحقيق التنمية السياحية في الجزائر وتعزيز الوجهة السياحية الجزائرية.

وطبقا لما ينص عليه القانون التجاري، تم عقد الجمعية العامة التأسيسة لهذا التجمع، وعرفت هذه الأخيرة حضور العديد من المتعاملين العامين أو الخواص الفاعلين في الميدان السياحي وفي مختلف المجالات المتصلة به.

يتشكل هذا الكلوستر من 15 عضوا، من بينهم مجمع فندقة وسياحة وحمامات معدنية، الديوان الوطني الجزائري للسياحة، الوكالة الوطنية لتنمية السياحة، مؤسسات التسيير السياحي سلسلة الجزائر، مؤسسة التسيير السياحي للوسط، مؤسسة التسيير السياحي لغرداية ، بالإضافة إلى عدد من الوكالات السياحية ووكالات الاتصال.

ويهدف هذا الكلوستر لضمان مشاركة فعالة من أجل تحقيق التنمية السياحية في الجزائر وتعزيز الوجهة السياحية الجزائرية من خلال تضافر جهود كل الفاعلين في القطاع لتقديم منتوج سياحي نوعي وخدمات متكاملة وتنافسية، كما يجدر الذكر أن باب الانضمام لـ الكلوستر بقي مفتوحا أمام المتعاملين الراغبين في ذلك، حيث يمكن أن يشكل هذا التجمع إضافة جديدة في مجال الترقية السياحية وتدارك النقائص المسجلة في مجال السياحة بالجزائر.