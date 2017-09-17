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فيما بلغ عددها 133 متجر على المستوى الوطني

جازي تفتتح نقاط بيع جديدة في سيق وعين فكرون وراس الوادي

  17 سبتمبر 2017 - 19:22   قرئ 19 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
جازي تفتتح نقاط بيع جديدة في سيق وعين فكرون وراس الوادي

 أعلن متعامل الهاتف النقال  جازي  عن تدعيم شبكته التوسعية عبر الوطن بافتتاح ثلاثة متاجر جديدة في كل من عين فكرون بولاية أم البواقي، سيق بولاية معسكر ورأس الوادي بولاية برج بوعريريج.

 

أكد  جازي  في بيان له، أن هذه الخطوة تندرج في إطار خطته التجارية التي تهدف إلى التقرب قدر الإمكان من الزبائن، حيث وصل عدد نقاط البيع بفضل افتتاح هذه المحلات الجديدة في ولاية أم البواقي إلى ثلاثة، وفي معسكر إلى خمسة، إضافة إلى اثنتين في برج بوعريريج، ليصل بذلك العدد الإجمالي للمحلات إلى 133 متجر في جميع أنحاء البلاد. ومنذ بداية العام، شرعت جازي في تنفيذ برنامج عمل يهدف إلى التقرب من زبائنها بافتتاح 36 متجرا جديدا في جميع الولايات، أي تقريبا متجر جديد كل أسبوع، ومن المنتظر افتتاح 19 محلا جديدا قبل نهاية العام. وتعتزم جازي الاستفادة من هذا التوسع لتأكيد طموحاتها الرقمية، وما إعادة تهيئة متجر تبسة إلا مثال عن ذلك، بفضل تصميم وخدمات حديثة ورقمية تتناسب مع عصر الإنترنت عبر الهاتف النقال. ومن خلال توفير الخدمات الرقمية، تطمح جازي إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، كما أن شرح الخدمات الرقمية للزبائن في نقاط البيع يكمل جهود التدريب التي تقوم بها جازي مع فئات مختلفة من الشباب الجزائري، حيث أطلقت الشركة خطة توظيف كبرى بدعم من مجمع فيون، للتكيف مع مستقبل قطاع الاتصالات وخلق مهارات وفرص عمل جديدة في البيانات وهندسة الإعلام الآلي والشبكات القاعدية وغيرها،

وستسمح هذه الاستثمارات لجازي بنشر شبكتها الحديثة. وباعتبارها شركة جزائرية مملوكة بنسبة 51� للصندوق الوطني للاستثمار، وضعت جازي استراتيجيتها في خدمة سياسة التنمية الاقتصادية الوطنية، ومن ثم فقد تم احترام الالتزامات المعلنة، واستثمار ميزانية قدرها مليار دولار على مدى 5 سنوات لبناء أكبر شبكة للجيل الرابع في الجزائر، وتعميم التغطية بالجيل الثالث وتحديث شبكة الجيل الثاني. هذه هي الركائز الثلاث التي يعتمد عليها تطوير جازي رائد الهاتف النقال: تغطية قوية وواسعة النطاق، سياسة تكوين المواهب الشابة وشبكة واسعة من المحلات التجارية الحديثة. وإلى جانب هذه الرغبة في النمو وتقديم خدمات أفضل، قامت جازي مؤخرا بتوسيع شبكة الجيل الرابع إلى أربع ولايات جديدة هي عنابة وتمنراست ومعسكر وأدرار، وعليه أصبح بإمكان الجزائريين الاستفادة من خدمات الجيل الرابع في كل من ولايات: عين الدفلى، برج بوعريريج، البويرة، بومرداس، الوادي، مستغانم، وهران، سكيكدة، الجزائر، تيزي وزو، تلمسان، البليدة، باتنة، سطيف، قسنطينة، الجلفة، تيارت، المدية، بجاية، ميلة، عنابة، تمنراست، أدرار ومعسكر. كما أن هذه التوسعة تسمح لجازي بتقديم خدماتها من الجيل الرابع إلى 10 ملايين جزائري.

م س

 

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