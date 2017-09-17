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منها 17 محطة استكملت أشغالها وأخرى ما زالت قيد الإنجاز

سوغرال ترتقب استلام تسيير 20 محطة برية جديدة

  17 سبتمبر 2017 - 19:23   قرئ 30 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
سوغرال ترتقب استلام تسيير 20 محطة برية جديدة

أبرز الرئيس المدير العام لشركة استغلال وتسيير المحطات البرية للجزائر  سوغرال  عز الدين بوشهيدة، أنّ الشركة ستستلم نحو 20 محطة برية جديدة قبل نهاية سنة 2017، أو مطلع سنة 2018 على أقصى تقدير.

 

أوضح بوشهيدة على هامش إشرافه على تدشين المحطة البرية الجديدة لولاية تلمسان أن شركة استغلال وتسيير المحطات البرية للجزائر  سوغرال  ترتقب استلام نحو 20 محطة برية جديدة، وأضاف نفس المسؤول أن الأمر يتعلق بـ 17 محطة برية استكملت فيها أشغال الإنجاز أو هي قيد الإنجاز. وأشار نفس المتحدث إلى أنّ مهمة التسيير ستكون على عاتق هذه المؤسسة العمومية الاقتصادية قائلا  ستتولى شركة سوغرال تسيير هذه المحطات قبل نهاية سنة 2017، أو مطلع سنة 2018 على أقصى تقدير .

وفيما يخص عملية الحجز وبيع التذاكر، أكد المدير العام لشركة استغلال وتسيير المحطات البرية للجزائر  سوغرال  أنّ الشركة أطلقت عملية حجز وبيع للتذاكر عن طريق البطاقة المغناطيسية، وشدد المسؤول في ذات السياق على أن مصالحه ستعمل على تعميم العملية عبر كل المحطات البرية التي تقوم بتسييرها المؤسسة البرية لاحقا. وتسهر شركة استغلال وتسيير المحطات البرية للجزائر  سوغرال  إلى حد الآن على تسيير ما لا يقل عن 65 محطة برية عبر الوطن، مما يعزّز تجربتها.

بوعلام حمدوش

 

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