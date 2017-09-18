المحكمة الاتحادية العراقية تصدر أمرا بوقف إجراءات استفتاء إقليم كردستان

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، أمرا بإيقاف إجراءات استفتاء إقليم كردستان العراق، المقرر إجراؤه في الـ25 من الشهر الجاري، مؤكدة أن قرار الاستفتاء غير دستوري.

وقال مدير المكتب الإعلامي للمحكمة الاتحادية العليا إياس الساموك في بيان، " عقدت المحكمة الاتحادية العليا جلستها، اليوم، بحضور الأعضاء كافة، ونظرت في الطلبات المقدمة بوقف إجراءات الاستفتاء في إقليم كردستان وفي المناطق المشمولة بالاستفتاء".

وأضاف الساموك، "بعد المداولة ولتوفر الشروط الشكلية القانونية في الطلبات، أصدرت المحكمة أمرا ولائيا بإيقاف إجراءات الاستفتاء المنوي إجراؤه بتاريخ 25 أيلول بموجب الأمر الرئاسي المرقم (106) في 8 حزيران 2017 الصادر عن رئاسة إقليم كردستان لحين حسم الدعاوى المقامة بعدم دستورية القرار المذكور".

كما أكد مكتب رئيس الوزراء، اليوم أن المحكمة الاتحادية وافقت على طلب رئيس الحكومة حيدر العبادي بشأن استفتاء انفصال الإقليم.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء إن "العبادي وجه طلبا إلى المحكمة الاتحادية بشأن عدم دستورية إجراء انفصال أي أقليم أو محافظة عن العراق، وكذلك إصدار أمر ولائي بإيقاف إجراءات استفتاء انفصال إقليم كردستان، وبناء عليه وافقت المحكمة الاتحادية على الطلب".