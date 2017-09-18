الصراع بلغ أوجه بين الفرع النقابي لـ إيجتيا و سناباب

لجنة تحقيق تحل بمديرية التجارة لوهران وترفع تقريرا أسود لبن مرادي

حلت لجنة تحقيق وزارية أبرقها وزير التجارة محمد بن مرادي لمديرية التجارة بوهران أول أمس، بعد أن قام المدير الجهوي للغرب برفع تقرير أسود عن التسيير من قبل مسؤول المديرية، وكذلك عقب التقرير الذي رفعه نهاية الأسبوع المنصرم الفرع النقابي التابع للاتحاد العام للعمال الجزائريين إيجتيا .

استنادا لتأكيدات مصدر مطلع لـ المحور اليومي ، فإن اللجنة المشكلة من مفتشين وزاريين رئيسيين قد اطلعت على سير الأوضاع بالمديرية واستمعت لعدد من الإطارات والعمال الذين كشفوا عن معاناتهم ممّا وصفوه بسوء التسيير لاسيما من قبل مسؤولة مكتب العمال والإدارة التي طالب غالبية الإطارات والعمال بتنحيتها من منصبها بعدما عجزت عن تسيير العديد من الملفات التي ما زالت عالقة منذ عدة سنوات، في مقدمتها ملف الترقية الداخلية بصفة آلية، ومن المنتظر أن تعرض اللجنة الوزارية تقريرها اليوم على وزير التجارة محمد بن مرادي، في الوقت الذي أصبح التيار لا يمر بين المدير الجهوي للتجارة والمدير الولائي، وهو الأمر الذي انعكس سلبا على مسار عمل الإطارات وأعوان الرقابة، كما أن الصراعات ازدادت حدة عقب تنصيب فرع نقابي موازٍ لنقابة الإيجيتيا التي طالبت وزارة التجارة بالتدخل لحل نقابة السناباب التي تم تشكيلها منذ أشهر عديدة، حيث فتحت العديد من الملفات والصراعات، خاصة أن محكمة وهران ستفتح في 22 من شهر أكتوبر قضية رئيسة مصلحة الإدارة والوسائل العامة السابقة، مع أعضاء الفرع النقابي الأسبق، بعد أن قامت بالشكوى ضدهم بتهمة القذف والتشهير بها، وإخراج السر المهني، وهو ما دفع بقاضي التحقيق في الغرفة السادسة لتوجيه الاستدعاءات لهم، على أساس شهود، لكن استئناف القضية من جديد سيفجر صراعا آخر بعدما حاولت بعض الجهات طمره منذ جوان من سنة ألفين وأربعة عشر.

جدير بالذكر أن وزارة التجارة استجابت بسرعة لطلبات الفرع النقابي الذي رفع جملة من المطالب في مقدمتها إنهاء مهام رئيسة مكتب الموظفين نظرا لإهانة ثلاثة أعضاء منتخبين بالفرع النقابي، والنظر في الخروقات التي تمس بالإطار القانوني والتنظيمي للمكتب، بما يصب في وعاء تحسين سيرورة عمل مصلحة الموظفين بعيدا عن التسيب والفوضى وعدم احترام حقوق العمال فيما يخص طلب الإجازات، عدم الإعلان عن المناصب والترقيات، وكذا عرقلة منح الوثائق الإدارية كشهادات العمل وكشوف الرواتب والتأخر في تحريرها، وهو ما يسبب تعطل مصالح الأعوان والعمال خاصة فيما يتعلق بإيداع ملفات السكن أو ملفات طلب التأشيرات، متسائلين عن مصير المحاضر الرسمية التي يتم بعتها إلى رؤساء المفتشيات والتحويلات غير المنطقية لبعض أعوان التجارة. كما استنكر أعضاء الفرع النقابي محاولة تأسيس تشكيلة نقابية موازية (سناباب) دون أي رخصة مسجلة أو مرقمة، وهو ما اعتبره الأعوان والمنضوون تحت لواء نقابة عمال التجارة التابعة لاتحاد العام للعمال الجزائريين، تجاوزا خطيرا، إضافة إلى مشاكل أخرى لا تزال تؤرق العمال منذ سنوات طوال، وفي مقدمة ذلك نقص توفير إمكانات العمل للموظفين خاصة أعوان المراقبة، وغياب سيارات العمل التي غالبا ما لا تكون تحت تصرف العمال، مما يتسبب في تأخر الأعوان عن أداء مهامهم، إلى جانب غياب التجهيزات المادية، مما ينفر العمال، خاصة فيما يتعلق بتوفير الكراسي والطاولات، وحسب بيان العمال فإنه يتم جلب كراسٍ وطاولات بلاستيكية للتمكن من ممارسة العمل، حيث أكد العمال أنهم لم يلمسوا أي تجاوب من قبل كل من المدير الولائي والجهوي، خاصة فيما يتعلق بالنظر في مشكلة عدم التنسيق بين المصالح والمفتشيات.