هدد بسحب الاعتماد من المستثمرين

قيتوني يؤكد وجود 700 محطة كهرباء غير مطابقة للمقاييس عبر الوطن

استحداث شرطة الطاقة لمحاربة ظاهرة الغش وسرقة الكهرباء والغاز

كشف وزير الطاقة مصطفى قيتوني، عن وجود 700 محطة وقود منتشرة على المستوى الوطني غير مطابقة للمقاييس، معلنا عن إعداد دفتر شروط لإخضاعها للمعايير، وأبدى الوزير انزعاجه من غياب شروط النظافة بها مكلفا ممثلي نفطال الذين حضروا اللقاء بالأخذ بزمام الأمور من أجل إعادة تأهيلها.

أعطى الوزير تعليمات صارمة خلال ندوة صحفية عقب انتهاء اجتماع له مع مدراء الطاقة الولائيين لسحب الاعتماد من المستثمرين المتحصلين على مشاريع إنجاز هذه المحطات في حال تجاوز مهلة سنتين. من جهته أكد المتحدث ذاته على ضرورة تكييف التنظيم الجزائري وقانون المحروقات على وجه التحديد مع معطيات السوق الحالية، في إشارة إلى التعديل المقبل للقانون، لا سيما ما تعلق منها بمراجعة المادة التي آثارت الكثير من الانتقادات من قبل المؤسسات البترولية العملاقة ودفعتها إلى اللجوء إلى التحكيم الدولي ألا وهي الضريبة على أرباح المؤسسات.

وتحفّظ الوزير على إعطاء تفاصيل أكثر في هذا المجال، إلاّ أنه أوضح أنّ جلب المزيد من المستثمرين للنشاط في الحقول الوطنية في مختلف فروعها على غرار الاستكشاف الحفر والإنتاج وغيرها يفرض ضرورة مراجعة القانون المنظم للقطاع، وقال العالم يتطور في جميع المجالات بما فيها قطاع الطاقة في الجزائر ولابد من مواكبة هذا التطور والتأقلم معه ،

وذكر قيتوني في سياق جلب مستثمرين إلى القطاع الطاقوي الوطني، إن وكالة النفط لم تلعب دورها في هذا الشأن، مشيرا إلى إطلاق مناقصة دولية بداية من إعلان وزير الطاقة مصطفى قيطوني أول أمس، عن استحداث شرطة خاصة بمجال الطاقة قبل شهر ديسمبر2017 مهمتها محاربة ظاهرة الغش وسرقة الكهرباء والغاز.

أكد الوزير خلال ندوة صحفية عقب انتهاء اجتماعه مع مدراء الطاقة الولائيين على استحداث شرطة تنشط في مجال الطاقة ستتشكل من أعوان محلفين، مذكرا أنها كانت موجودة في سنوات السبعينيات، كما تأسف قائلا يجب على مستهلك الطاقة والغاز أن يسدد ثمن ما يستهلكه، ولكن ليس هذا ما هو عليه الحال دائما ، مضيفا أن الربط العشوائي يمثل 10 % من مجموع المستهلكين.