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أسعاره تنخفض تحت المائة دينار لأول مرة منذ سنتين

وفرة المنتوج ودخول سفن جديدة النشاط يطيحان بـ لوبيات السمك في جيجل

  19 سبتمبر 2017 - 19:45   قرئ 41 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
وفرة المنتوج ودخول سفن جديدة النشاط يطيحان بـ لوبيات السمك في جيجل

واصلت أسعار السمك الأزرق هبوطها الحاد بأسواق جيجل، للأسبوع الثاني على التوالي، حيث لامس سعر الكيلوغرام الواحد بمعظم أسواق الولاية حاجز 90 دينارا وهو السعر الذي لم يسبق أن سجل منذ أكثر من سنتين.

 

تفاجأ الجواجلة خلال الأيام الأخيرة بانهيار غير منتظر لأسعار  السردين ، بعد الالتهاب غير المسبوق الذي شهدته خلال الأشهر الماضية، حيث أغرقت أسواق الولاية بكميات معتبرة منه، مما جعل الأسعار تنزل إلى ما دون المائة دينار في أغلب أسواق الولاية، مما ترتب عنه هجوم شرس على الكميات المعروضة التي نفذت في ظرف ساعات معدودة إلى درجة دفعت بعدد من المغردين على صفحات التواصل الاجتماعي المهتمين بشؤون عاصمة الكورنيش إلى إطلاق  هاشتاغ  بعنوان  وجبة غذائي اليوم سمك  في إشارة واضحة إلى الوفرة الكبيرة للمنتوج وكثافة العرض الذي سمح لمئات الأسر الفقيرة بجيجل بتذوق طعم السمك لأول مرة منذ عدة أشهر، مادامت الأسعار التي بلغتها هذه المادة خلال السنتين الأخيرتين والتي وصلت في بعض الأحيان إلى أكثر من 800 دينار للكيلوغرام الواحد لم تبق أي فرصة أمام هذه العائلات لتذوق طعم هذا الحيوان البحري وحتى شم رائحته. وأرجعت مصادر على صلة بالملف هذا التراجع غير المتوقع إلى دخول عدة سفن جديدة للصيد البحري مجال الاستغلال بعد استفادة أصحابها من قروض ميسرة لتجديد عتادهم وهو التفسير الذي يتقاطع مع ما كشفت عنه مديرية الصيد البحري بجيجل التي كانت قد طمأنت سكان الولاية منذ عدة أسابيع بقرب عودة أسعار السمك إلى مستواها الطبيعي، بسبب وفرة المنتوج الذي بلغ أعلى مستوى له منذ أكثر من 20 شهرا وعودة عشرات الصيادين إلى النشاط، بعدما توقفوا لفترة عن ممارسة الحرفة لظروف متعلقة بمعادلة الربح والخسارة، ناهيك عن تدهور أحوال سفنهم التي باتت في حاجة إلى تجديد وهو ما سمح بكسر شوكة المضاربين في سوق السمك بالولاية أو ما بات يصطلح على تسميتهم بلوبيات  السردين  التي تسببت في ارتفاع جنوني لأسعاره خلال الأشهر الماضية.

عماد .م

 

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